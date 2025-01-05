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استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

1/5/2025 3:05:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 1 (كونا) -- استشهد فتى فلسطيني مساء اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (عسكر) للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الفتى معتز مدني (17 عاما) استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في منطقة الصدر.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم ودارت مواجهات استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي. (النهاية)

ن ق / م م ج




MENAFN05012025000071011013ID1109056855

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