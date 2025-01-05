استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 5 - 1 (كونا) -- استشهد فتى فلسطيني مساء اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (عسكر) للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الفتى معتز مدني (17 عاما) استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في منطقة الصدر.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم ودارت مواجهات استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي. (النهاية)
ن ق / م م ج
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