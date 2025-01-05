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زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي يحذر من مخاطر التحالف مع اليمين المتطرف

1/5/2025 3:05:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 5 - 1 (كونا) -- انتقد زعيم الحزب (الاشتراكي) النمساوي اندرياس بابلر اليوم الاحد بشدة الخطوات السياسية التي تمهد لتحالف محتمل بين حزب (الشعب) النمساوي المحافظ وحزب (الاحرار) اليميني المتطرف محذرا من أن هذا التحالف يمثل خطرا على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في البلاد.
وأكد بابلر في خطاب بثه التلفزيون النمساوي أن زعيم حزب الأحرار هربرت كيكل "لا يمكن أن يكون شريكا في حكومة ديمقراطية" مشددا على أن سياسته تمثل تهديدا خطيرا لمستقبل البلاد.
وانتقد بابلر حزب (الشعب) الحاكم ورئيسه الجديد كريستيان ستوكر متهما إياهما بالانصياع لمصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة مؤكدا أن التحالف المرتقب مع اليمين المتطرف سيفرض سياسة تقشفية صارمة تؤدي إلى إضعاف الخدمات العامة وزيادة الأعباء على الفئات الضعيفة.
وأشار إلى أن هذه السياسات ستشمل تقليص الانفاق على المتقاعدين الذين عملوا بجد لعقود بالإضافة إلى تخفيض رواتب الموظفين في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والشرطة ما سيضر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما حذر زعيم الحزب الاشتراكي من أن هذا النهج سيعمق أزمة النظام الصحي في البلاد متهما الحكومة باتباع "سياسة إرضاء الأثرياء وعدم فرض مساهمات عادلة على المصارف التي حققت ارباحا طائلة بينما يتم تحميل الطبقة الوسطى والضعيفة أعباء الأزمة المالية".
أما عن وضع حزبه فقد أقر بأن الحزب (الاشتراكي) النمساوي مر بمرحلة صعبة لكنه تمكن من إيقاف التراجع السياسي الذي عانى منه لسنوات مشددا على وحدة الحزب الداخلية واستعداده لتحمل مسؤولية المعارضة القوية إذا تشكل تحالف يميني. (النهاية)

ع م ق / م ع ح ع




MENAFN05012025000071011013ID1109056854

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