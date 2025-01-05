زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي يحذر من مخاطر التحالف مع اليمين المتطرف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 5 - 1 (كونا) -- انتقد زعيم الحزب (الاشتراكي) النمساوي اندرياس بابلر اليوم الاحد بشدة الخطوات السياسية التي تمهد لتحالف محتمل بين حزب (الشعب) النمساوي المحافظ وحزب (الاحرار) اليميني المتطرف محذرا من أن هذا التحالف يمثل خطرا على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في البلاد.
وأكد بابلر في خطاب بثه التلفزيون النمساوي أن زعيم حزب الأحرار هربرت كيكل "لا يمكن أن يكون شريكا في حكومة ديمقراطية" مشددا على أن سياسته تمثل تهديدا خطيرا لمستقبل البلاد.
وانتقد بابلر حزب (الشعب) الحاكم ورئيسه الجديد كريستيان ستوكر متهما إياهما بالانصياع لمصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة مؤكدا أن التحالف المرتقب مع اليمين المتطرف سيفرض سياسة تقشفية صارمة تؤدي إلى إضعاف الخدمات العامة وزيادة الأعباء على الفئات الضعيفة.
وأشار إلى أن هذه السياسات ستشمل تقليص الانفاق على المتقاعدين الذين عملوا بجد لعقود بالإضافة إلى تخفيض رواتب الموظفين في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والشرطة ما سيضر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما حذر زعيم الحزب الاشتراكي من أن هذا النهج سيعمق أزمة النظام الصحي في البلاد متهما الحكومة باتباع "سياسة إرضاء الأثرياء وعدم فرض مساهمات عادلة على المصارف التي حققت ارباحا طائلة بينما يتم تحميل الطبقة الوسطى والضعيفة أعباء الأزمة المالية".
أما عن وضع حزبه فقد أقر بأن الحزب (الاشتراكي) النمساوي مر بمرحلة صعبة لكنه تمكن من إيقاف التراجع السياسي الذي عانى منه لسنوات مشددا على وحدة الحزب الداخلية واستعداده لتحمل مسؤولية المعارضة القوية إذا تشكل تحالف يميني. (النهاية)
ع م ق / م ع ح ع
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