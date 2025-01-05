تركيا تحقق أكثر من 37 مليار دولار من صادرات قطاع السيارات في 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت جمعية (أولوداغ) لمصدري صناعة السيارات في مدينة (بورصة) اليوم الأحد ان قطاع صناعة السيارات في تركيا حقق خلال عام 2024 مبيعات خارجية بقيمة 212ر37 مليار دولار.
ووفقا لبيانات صادرة عن جمعية مصدري صناعة السيارات فقد سجلت صادرات صناعة السيارات في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 6ر3 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وبلغت حصة صناعة السيارات من إجمالي صادرات تركيا العام الماضي 17ر3 بالمئة واحتفظت بالمركز الأول في قائمة الصادرات للمرة الثامنة عشرة.
واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا لمنتجات قطاع السيارات التركية بنحو خمسة مليارات دولار تلتها بريطانيا بالمركز الثاني ثم إيطاليا ثالثا. (النهاية)
ط أ / ر س
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