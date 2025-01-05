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تركيا تحقق أكثر من 37 مليار دولار من صادرات قطاع السيارات في 2024

1/5/2025 3:05:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت جمعية (أولوداغ) لمصدري صناعة السيارات في مدينة (بورصة) اليوم الأحد ان قطاع صناعة السيارات في تركيا حقق خلال عام 2024 مبيعات خارجية بقيمة 212ر37 مليار دولار.
ووفقا لبيانات صادرة عن جمعية مصدري صناعة السيارات فقد سجلت صادرات صناعة السيارات في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 6ر3 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وبلغت حصة صناعة السيارات من إجمالي صادرات تركيا العام الماضي 17ر3 بالمئة واحتفظت بالمركز الأول في قائمة الصادرات للمرة الثامنة عشرة.
واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا لمنتجات قطاع السيارات التركية بنحو خمسة مليارات دولار تلتها بريطانيا بالمركز الثاني ثم إيطاليا ثالثا. (النهاية)

ط أ / ر س



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