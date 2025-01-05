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مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

1/5/2025 9:06:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي والتي قد تشهد هطولات مطرية في أماكن وأوقات مختلفة، وإمكانية لتشكل السيول وجريان الأودية، وذلك حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية.
وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع السلوك الآمن والسليم وذلك باتباع مايلي:
● الابتعاد عن مجاري السيول وجوانب الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
● الانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.
● الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.
● أخذ الحيطة والحذر عند القيادة خاصة عند هطول الامطار.
● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.








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