السيسي: تسريع تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ

MENAFN - Al-Borsa News) وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي، وطاقات استيعابية ضخمة مزودة بمناطق لوجستية متنوعة.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكامل الوزير، النقل والصناعة، لمتابعة ملفات عمل وزارة الصناعة والنقل.

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وصرَّح محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة.

وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية التي تشمل محاور الربط البري والسكك الحديدية والنقل البحري والممرات الملاحية النهرية، مما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري مع دول القارة.

كما تم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في هذا الإطار، حيث وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع أفريقيا، بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات العمل فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، كما تم استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية.

وشدد الرئيس السيسي، في هذا السياق، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.