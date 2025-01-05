السيسي: تسريع تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ

(MENAFN
- Al-Borsa News) وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي، وطاقات استيعابية ضخمة مزودة بمناطق لوجستية متنوعة.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكامل الوزير، وزير النقل والصناعة، لمتابعة ملفات عمل وزارة الصناعة والنقل.
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وصرَّح محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة. اهتمام بالربط مع أفريقيا
وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية التي تشمل محاور الربط البري والسكك الحديدية والنقل البحري والممرات الملاحية النهرية، مما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري مع دول القارة.
كما تم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في هذا الإطار، حيث وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع أفريقيا، بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة. استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات العمل فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، كما تم استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية.
وشدد الرئيس السيسي، في هذا السياق، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
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