مصر للتأمين والعين الأهلية الإماراتية.. تعاون استراتيجي بمجالات القطاع

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة مصر للتأمين، و”العين الأهلية للتأمين” الإماراتية، بروتوكول تعاون استراتيجي، بمجالات القطاع.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بين الشركتين، وكذا تطوير منتجات التأمين وتبادل الخبرات العلمية، وتحسين مستوى التدريب وتبادل الخبرات.
موضوعات متعلقة
مصر تستقبل نحو 16 مليون سائح خلال 2024 رغم التحديات الجيوسياسية 3.2 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقارى خلال أكتوبر الماضى “السيسي”: تسريع تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ
وتعد شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، بعد نقل ملكية 100% من أسهم الشركة إلى الصندوق، فى نوفمبر 2023.
وحققت الشركة، نحو 22 مليار جنيه بمحفظة أقساطها خلال العام المالى الماضى 2023-2024.
وقال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن هذا البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الحلول الرقمية المبتكرة في صناعة التأمين، من خلال تطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الخدمات الرقمية من خلال تطبيق تقنيات حديثة.
وأضاف أن التعاون يتضمن تطوير وبناء القدرات البشرية بالشركتين من خلال إعداد وتصميم البرامج التدريبية المتميز،ة وتبادل الخبرات من أجل تعزيز مهارات العاملين بقطاع التأمين، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المنتجات والخدمات التأمينية مما سيعود بالأثر في خدمة العملاء والنهوض بمستويات الخدمات التأمينية المختلفة.
وبدوره، أوضح محمد مظهر الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين، أن هذا البروتوكول سيتيح للشركتين الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التأمين الرقمي، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للسوق العربي على المستوى العالمي.
وخلال ديسمبر الماضي، ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف شركة مصر للتأمين عند“egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كأعلى تصنيف قد تمنحه فيتش لمؤسسة مصرية.
MENAFN05012025000202011048ID1109056322
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.