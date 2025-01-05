مصر للتأمين والعين الأهلية الإماراتية.. تعاون استراتيجي بمجالات القطاع

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة مصر للتأمين، و”العين الأهلية للتأمين” الإماراتية، بروتوكول تعاون استراتيجي، بمجالات القطاع.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بين الشركتين، وكذا تطوير منتجات التأمين وتبادل الخبرات العلمية، وتحسين مستوى التدريب وتبادل الخبرات.

موضوعاتمصر تستقبل نحو 16 مليون سائح خلال 2024 رغم التحديات الجيوسياسية 3.2 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقارى خلال أكتوبر الماضى “السيسي”: تسريع تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ

وتعد شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، بعد ملكية 100% من أسهم الشركة إلى الصندوق، فى نوفمبر 2023.

وحققت الشركة، نحو 22 مليار جنيه بمحفظة أقساطها خلال العام المالى الماضى 2023-2024.

وقال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن هذا البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الحلول الرقمية المبتكرة في صناعة التأمين، من خلال تطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الخدمات الرقمية من خلال تطبيق تقنيات حديثة.

وأضاف أن التعاون يتضمن تطوير وبناء القدرات البشرية بالشركتين من خلال إعداد وتصميم البرامج التدريبية المتميز،ة وتبادل الخبرات من أجل تعزيز مهارات العاملين بقطاع التأمين، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المنتجات والخدمات التأمينية مما سيعود بالأثر في خدمة العملاء والنهوض بمستويات الخدمات التأمينية المختلفة.

وبدوره، أوضح محمد مظهر الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين، أن هذا البروتوكول سيتيح للشركتين الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التأمين الرقمي، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للسوق العربي على المستوى العالمي.

وخلال ديسمبر الماضي، ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف شركة مصر للتأمين عند“egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كأعلى تصنيف قد تمنحه فيتش لمؤسسة مصرية.