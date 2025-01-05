للحدّ من الرغبة بتناول 'الكربوهيدرات'.. إليكم الطريقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُعدّ الكربوهيدرات جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي، لكن كلّ شيء يزيد عن حدّه، ينقلب ضدّه.

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" أنّ بعض السلوكيات، مثل التوتر، قد تُثير بداخلنا رغبة شديدة بتناولها في كميات كبيرة.



ما الحل؟

تناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف

أوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، أنّ الألياف لا يمكن هضمها، لكنها تتحرك ببطء عبر المعدة، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وعادة ما تكون العديد من الأطعمة الغنية بالألياف منخفضة السعرات الحرارية، ما قد يساعد على إنقاص الوزن.

وتشمل أبرز الأطعمة الغنيّة بالألياف كلًا من المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، والكينوا، والعدس، والحمص، والفاصوليا، وفول الصويا.

تجنّب الكربوهيدرات المُكرّرة

تتسبب الكربوهيدرات المُكرّرة، مثل الأرز الأبيض والدقيق الأبيض، بحدوث اضطراب في مستويات السكر بالدم، ما يؤدي إلى جوع شديد ورغبة شديدة بتناول الطعام خلال فترة قصيرة.

أضف البروتينات الخالية من الدهون

إلى جانب التأكد من تناول النوع الصحيح من الكربوهيدرات، يجب تضمين البروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي، حيث تُساعد على الشعور بالامتلاء وتزويده بالطاقة.

وتشمل كلّا من البيض، والتوفو، والدواجن، والأسماك، والمحار، وجبن القريش قليل الدسم.

تعامل مع التوتر من دون اللجوء للطعام

عند الشعور بالتوتر، سواء بسبب العمل أو الحياة الأسرية، قد تلجأ إلى الطعام للحصول على جرعة من "الدوبامين". ويشير موقع "Health Direct" التابع للحكومة الأسترالية إلى أنّ "الدوبامين" يعمل على مناطق معينة من الدماغ حتى يمنحك مشاعر المتعة، والرضا، والتحفيز.

لذلك، يقترح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بممارسة التنفس العميق، أو الاستحمام بماء ساخن، أو طلاء الأظافر، أو القراءة، أو الحياكة، لتخفيف التوتر.

ما هي الكربوهيدرات التي تزيد الوزن؟

ويبقى الاعتدال في تناول الكربوهيدرات هو المفتاح.

ويوصي الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية بجعل 45٪ إلى 65٪ من احتياجات الجسم للطاقة من الكربوهيدرات.

وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، وتستغني عن مجموعات كبيرة من الخضار، والفاكهة، والحبوب، فقد لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية الحيوية لإدارة وزنك بشكل فعّال.

ونتيجة لذلك، قد تشعر بالأعراض التالية:

- الغثيان

- الدوخة

- الإمساك

- التعب

- رائحة الفم الكريهة

- فقدان الشهية

ما الكربوهيدرات التي يمكن تناولها يوميًا من دون تأثر الوزن؟

إليك فيما يلي ما يُعادل حصة واحدة من الكربوهيدرات بحسب وزارة الزّراعة الأميركية (USDA):

- كوب واحد من الخضار النشوية مثل البطاطا، أو البطاطا الحلوة المهروسة، أي ما يعادل 230 غرامًا، أو قرن صغير من الذرة.

- حبة واحدة متوسطة الحجم من الفاكهة، مثل التفاح أو البرتقال

- نصف كوب من الفاكهة المجففة، أي ما يعادل 95 غراماً

- كوب واحد من عصير الفاكهة الطبيعي 100%

- الخبز، والحبوب، والبذور: قطعة واحدة من خبز الحبوب الكاملة، أو نصف كوب من الأرز الأسمر المطبوخ، أو المعكرونة، أو الحبوب، أي ما يعادل 100 غرام، أو ربع كوب من البازيلاء المطبوخة، أو العدس، أو الفاصولياء أي ما يعادل 50 غرامًا، أو ثلاثة أكواب من الفشار، أي ما يعادل 30 غراما.

- كوب واحد من الحليب خالي الدسم أو قليل الدسم.

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