أطعمة تسبّب التهاب الزائدة الدودية.. ما هي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الزائدة الدودية عبارة عن كيس رفيع متّصل بجزء من الأمعاء الغليظة، على الجانب الأيمن من البطن.

ويمكن أن يحدث التهاب الزائدة الدودية بسبب عدوى أو انسداد في الزائدة الدودية. أما السبب الدقيق فهو ما زال مجهولًا إلى الآن، بحسب موقع healthdirect الاسترالي، لكن يُعتقد أنه ناتج عن التصاق الطعام أو البراز في الزائدة الدودية، ما يؤدي إلى انسدادها، ثم التهابها، ثم إصابتها بالعدوى.

ما هي أعراض التهاب الزائدة الدودية؟

الألم من الأعراض الأكثر شيوعاً لالتهاب الزائدة الدودية، وغالبًا ما يبدأ بالقرب من السّرة، قد يأتي ويختفي لفترة من الوقت. ثم ينتقل الألم عادةً إلى أسفل الجانب الأيمن السفلي من البطن ويصبح أكثر شدة وأكثر ثباتًا، وقد يشعر الشخص بالألم عند المشي أو السعال.

أما الأعراض الشائعة الأخرى لالتهاب الزائدة الدودية هي:

- ارتفاع الحرارة

- ألم في البطن، خصوصًا في الجانب الأيمن السفلي

- الغثيان أو التقيؤ

- فقدان الشهية

- الإسهال أو الإمساك

وقد تكون أعراض التهاب الزائدة الدودية أخف لدى الأطفال الصغار، خصوصاً إذا لم يتمكنوا من تحديد مكان الألم، وبخلاف التهاب المعدة والأمعاء، عادة ما يكون القيء أو الإسهال خفيفين مع التهاب الزائدة الدودية.

ويشير موقع medlineplus إلى أنّ سبب التهاب الزائدة الدودية لا يكون دوماً واضحًا. فمن الممكن أن تلتهب الزائدة الدودية أو تصاب بالعدوى إذا كان هناك ما يسد الفتحة التي تتصل بالأمعاء.

وإذا لم يتم علاج التهاب الزائدة الدودية على الفور، قد تنفجر وتنشر البكتيريا في البطن، ويمكن أن يسبب انفجار الزائدة الدودية أيضًا عدوى مليئة بالقيح تسمى الخراج.

وعادةً ما يسبب التهاب الزائدة الدودية ألمًا في البطن في الجانب الأيمن، في حين قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مختلفة لأن الزائدة الدودية لا تكون في مكانها المعتاد.



هل من أكلات تسبب التهاب الزائدة الدودية؟

يشير الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا، إلى النتائج الطبية حول دراسة العلاقة بين بذور الفاكهة وبقايا النباتات والتهاب الزائدة الدودية، لافتًا إلى أنه في خلال الأبحاث والدراسات التي أجريت بهذا الهدف، عُثِر على بذور الفاكهة في حالة واحدة، مع وجود صديد في تجويف الزائدة الدودية، وبقايا نبات غير مهضومة في 7 حالات.

وقد تم تحديد وجود التهاب الزائدة الدودية في حالتين من بقايا النبات، في حين وجود انسداد وتضخم لمفاوي في تجويف الزائدة الدودية في 5 حالات.

وتؤكد نتيجة وخاتمة الدراسة أن نسبة التهاب الزائدة الدودية الحاد الناجم عن النباتات تكون ضئيلة بين جميع مرضى الزائدة الدودية، لكن تجنب تناول بذور الفاكهة غير المهضومة، ومضغ النباتات جيدًا قد يساعد على الوقاية من التهاب الزائدة الدودية.

لبنان 24



