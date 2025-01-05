التربية لـ الوكيل : لا تحويل للدراسة عن بُعد بسبب الفيروس الصيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة،في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي
حول التوجه لتحويل الدراسة عن بُعد خلال الأيام المقبلة بسبب تفشي وباء
جديد في الصين.
العجارمة اكد لـ " الوكيل الاخباري " على ضرورة عدم تداول مثل هذه المعلومات المضللة التي تهدف إلى زعزعة الأمن المجتمعي وإثارة القلق بين المواطنين ،ودعا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.
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