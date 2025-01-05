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التربية لـ الوكيل : لا تحويل للدراسة عن بُعد بسبب الفيروس الصيني

1/5/2025 7:07:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة،في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التوجه لتحويل الدراسة عن بُعد خلال الأيام المقبلة بسبب تفشي وباء جديد في الصين.
العجارمة اكد لـ " الوكيل الاخباري " على ضرورة عدم تداول مثل هذه المعلومات المضللة التي تهدف إلى زعزعة الأمن المجتمعي وإثارة القلق بين المواطنين ،ودعا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.








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