Sunday, 05 January 2025 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلغاء وتحويل رحلات جوية في بريطانيا بسبب تساقط كثيف للثلوج

1/5/2025 7:07:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن مطارات ليدز برادفورد ومانشستر وليفربول البريطانية اضطرت إلى إغلاق مدارجها بسبب تساقط الثلوج الكثيف، مما أدى إلى تأخير وتحويل الرحلات الجوية.
وقالت القناة نقلا عن ممثلي المطارات: "تم تأخير وتحويل الرحلات الجوية في العديد من المطارات بعد تساقط الثلوج بكثافة. انضم مطار ليدز برادفورد إلى مانشستر وليفربول في الإعلان عن إغلاق مدارج الطائرات".
ويشار إلى أنه في صباح اليوم الأحد سجلت في بعض المناطق البريطانية تساقط أكثر من 10 سنتيمترات من الثلوج. ووفقا للقناة، أدى الطقس السيء أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.


وأشارت إلى أن مستوى خطر الطقس "البرتقالي" ساري المفعول في الأجزاء الوسطى والشمالية من بريطانيا بسبب تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة.

RT

MENAFN05012025000208011052ID1109056187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث