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التعليم العالي: نتائج المنح والقروض نهاية الشهر الحالي

1/5/2025 7:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن موعد إعلان نتائج طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024/2025 .
وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" بأن موعد إعلان النتائج سيكون نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم على أبعد تقدير.
وبيّن بأن العدد المتوقع للمستفيدين من المنح والقروض الداخلية للعام الجديد سيصل إلى قرابة الـ 43 ألف طالب وطالبة .








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