رفاهية بلا حدود.. أغلى المقتنيات في العالم

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- Khaberni) خبرني - تتميز بعض الأشياء بأسعارها الباهظة، وهي لا تعكس فقط ثروة هائلة، بل تمثل أيضاً مزيجاً فريداً من الندرة والتفرد في تصميمها ومكوناتها.
وفيما يلي بعض أغلى الأشياء وأكثرها فخامة في العالم، وفق ما جمعت "تايمز أوف إنديا".
1- ساعة عملاقة - 42 مليون دولار
استثمر جيف بيزوس، مؤسس أمازون، مبلغاً مذهلاً قدره 42 مليون دولار في ساعة عملاقة مصممة لتعمل لمدة 10.000 عام، ويقع هذا المشروع الطموح داخل جبل في غرب تكساس ويهدف إلى أن يكون رمزاً للتفكير طويل الأمد.
وستدق الساعة مرة واحدة في السنة، ومرة واحدة كل قرن، ومرة واحدة كل ألف عام، وتتميز بتكنولوجيا مبتكرة مدعومة بالدورات الحرارية للأرض وبأكثر من 3.5 مليون تسلسل دقات فريد.
2- نطاق رقمي Quinstreet – 49.7 مليون دولار
في العصر الرقمي، يمكن أن تكون أسماء النطاقات أصولاً قيمة بشكل لا يصدق، ووفقاً لـ Get Inc، تم شراء اسم نطاق مقابل 49.7 مليون دولار بواسطة Quinstreet في عام 2010، مما جعله أغلى اسم نطاق تم بيعه على الإطلاق.
ويعكس هذا السعر الباهظ أهمية وجود حضور قوي عبر الإنترنت في السوق الرقمية التنافسية.
3- سيارة Ferrari GTO لعام 1962
هذه سيارة رياضية كلاسيكية معروفة بتصميمها المذهل وباعها في السباقات، والتي بيعت وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز مقابل 51.7 مليون دولار في مزاد عام 2023، ما جعلها أغلى سيارة تم بيعها في مزاد على الإطلاق.
وبلونها الأحمر الزاهي وتاريخها العريق، أصبحت ملكية ثمينة لهواة الجمع والمتحمسين على حد سواء.
4- ساعة غراف هالوسيناشن - 55 مليون دولار
قدم لورنس غراف، رئيس شركة غراف دايموندز، ساعة جراف هالوسيناشن، والتي تقدر قيمتها بـ 55 مليون دولار، وفقاً لمجلة فوربس في عام 2014.
هذه الساعة مزينة بأكثر من 110 قيراط من الماس النادر بأشكال وألوان مختلفة، ويأتي تصميمها الفريد وحرفيتها لجعلها تحفة فنية فريدة من نوعها، تظهر قمة صناعة الساعات الفاخرة.
5- لوحة "صورة أديل بلوخ باور الأولى" - 135 مليون دولار
حققت لوحة غوستاف كليمت، المعروفة باسم "صورة أديل بلوخ باور الأولى"، 135 مليون دولار، كما ورد في صحيفة نيويورك تايمز، عندما بيعت في عام 2006 لجامع الأعمال الفنية رونالد لودر.
وغالباً ما يشار إلى هذا العمل الفني باسم "سيدة في الذهب"، ولا يمثل التألق الفني فحسب، بل أيضاً الأهمية التاريخية المتعلقة بالترميم بعد الحرب العالمية الثانية.
ذلك وعرضها لودر في Neue Galerie في نيويورك، مما عزز من قيمتها الثقافية.
6- الفوليرينات القائمة على ذرة النيتروجين - 140 مليون دولار للغرام
تقدر قيمة مادة نانوية رائدة طورها علماء أكسفورد بمبلغ مذهل يبلغ 140 مليون دولار للغرام، كما ذكرت Unilad.
وتُعرف هذه المادة الثورية باسم "الفوليرينات الداخلية القائمة على ذرة النيتروجين"، ولها تطبيقات في أنظمة تحديد المواقع العالمية المتقدمة والساعات الذرية. ويعكس سعرها المرتفع إمكاناتها لتحويل التكنولوجيا وتحسين الدقة في مختلف المجالات.
7- منزل جيف بيزوس في بيفرلي هيلز - 165 مليون دولار
يمتلك جيف بيزوس قصراً فاخراً مساحته 13.000 قدم مربع في بيفرلي هيلز، تم شراؤه مقابل 165 مليون دولار، وفقاً لصحيفة نيويورك بوست.
ويتميز العقار بجماليات حديثة وإطلالات بانورامية وأراضي ذات مناظر طبيعية جميلة، وهذا العقار هو جزء من محفظة بيزوس العقارية الواسعة، والتي تشمل عقارات في مدن رئيسية مثل نيويورك وواشنطن العاصمة.
8- لوحة "لاعبو الورق" - 250 مليون دولار
تم بيع لوحة بول سيزان "لاعبو الورق" للعائلة المالكة في قطر مقابل 250 مليون دولار في عام 2011، وفقاً لما أوردته مجلة فانيتي فير.
وتمزج هذه التحفة الفنية من أواخر القرن التاسع عشر بين البساطة والقيمة الاستثنائية، مما يعكس الاتجاه المتزايد بين المستثمرين للجوء إلى الفن كأصل مستقر أثناء عدم اليقين الاقتصادي.
9- لوحة "سالفاتور موندي" - 450.3 مليون دولار
حققت لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "سالفاتور موندي"، التي تصور المسيح، أرقاماً قياسية في المزاد عندما بيعت مقابل 450.3 مليون دولار في عام 2017 في دار كريستيز للمزادات، وفقاً لمجلة Architectural Digest.
وكان البائع هو رجل الأعمال الروسي دميتري ريبولوفليف، الذي اتهم لاحقاً تاجر الأعمال الفنية إيف بوفييه بالاحتيال، بسبب الأسعار المبالغ فيها للعديد من الأعمال الفنية.
10 - فيلا ليوبولدا - 750 مليون دولار
فيلا ليوبولدا، على الريفييرا الفرنسية، هي واحدة من أغلى المنازل الخاصة في العالم.
وتقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار وفقا لمجلة فوربس.
وتم بناء هذا العقار للملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا في عام 1902، وهو مجهز ببعض الرفاهيات الحديثة مثل 12 حمام سباحة ومهبط للطائرات العمودية.
ومنذ بنائها لأول مرة، كانت فيلا ليوبولدا مملوكة للعديد من الأشخاص وهي الآن مملوكة حالياً للملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف.
11- طائرة الرئاسة - 4 مليارات دولار
وفقاً لموقع Business Insider، تقدر قيمة طائرة الرئيس الأمريكي الآمنة، والمعروفة باسم
Air Force One، بأكثر من 4 مليارات دولار، بسبب التكنولوجيا المتقدمة وميزات الأمان، مثل قدرات التزود بالوقود في الجو وحجرة طبية.
وتنتج شركة بوينغ نسخة جديدة من هذه الأسطورة، ليستقلها رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل، باعتبارها مفتاح الأمن القومي.
12- أنتيليا - 4.6 مليار دولار
في مومباي بالهند، ستجد أنتيليا، وهو أغلى منزل في العالم بقيمة 4.6 مليار دولار تقريباً، وفقاً لمجلة فوربس.
وهذا القصر العمودي المكون من 27 طابقاً والمملوك لموكيش أمباني، يشمل وسائل راحة فاخرة مثل مهابط طائرات هليكوبتر متعددة ومسرح منزلي يتسع لـ50 شخصاً، واكتمل بناؤه في عام 2010 مقابل حوالي 2 مليار دولار، وارتفعت قيمته بسبب ثروة أمباني الهائلة.
13- يخت هيستوري سوبريم - 4.8 مليار دولار
يشتهر يخت هيستوري سوبريم، الذي صممه ستيوارت هيوز، بأنه أحد أكثر اليخوت إسرافاً على مستوى العالم بسعر 4.8 مليار دولار، وفقاً لمجلة أركيتكتشرال دايجست.
ويتميز اليخت بالطلاء الذهبي وعناصر فريدة مثل شظايا النيزك وديكور عظام الديناصور تي ريكس، مما يجسد الفخامة في أعالي البحار.
14- تلسكوب هابل الفضائي – 16 مليار دولار
وفقاً لوكالة ناسا للعلوم، فإن قيمة تلسكوب هابل الفضائي تقدر بنحو 16 مليار دولار، وقد تم إطلاقه في عام 1990 وغير فهم البشرية للكون. ويحمل تلسكوب هابل الفضائي الرقم القياسي، لكونه أغلى تلسكوب تم بناؤه على الإطلاق وساهم بشكل كبير في الاكتشافات الفلكية المتعلقة بالتوسع الكوني والزمن.
15- محطة الفضاء الدولية: 150 مليار دولار
إحدى أغلى العناصر في القائمة، محطة الفضاء الدولية، التي تبلغ قيمتها حوالي 150 مليار دولار، وفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز، والتي كانت مختبراً في الفضاء منذ عام 2000، ومثالاً للتعاون الدولي في أبحاث الفضاء، وتم استخدامها في أعمال علمية رائدة للغاية.
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