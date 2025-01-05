رفاهية بلا حدود.. أغلى المقتنيات في العالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتميز بعض الأشياء بأسعارها الباهظة، وهي لا تعكس فقط ثروة هائلة، بل تمثل أيضاً مزيجاً فريداً من الندرة والتفرد في تصميمها ومكوناتها.





وفيما يلي بعض أغلى الأشياء وأكثرها فخامة في العالم، وفق ما جمعت "تايمز أوف إنديا".







1- ساعة عملاقة - 42 مليون دولار





استثمر جيف بيزوس، مؤسس أمازون، مبلغاً مذهلاً قدره 42 مليون دولار في ساعة عملاقة مصممة لتعمل لمدة 10.000 عام، ويقع هذا المشروع الطموح داخل جبل في غرب تكساس ويهدف إلى أن يكون رمزاً للتفكير طويل الأمد.

وستدق الساعة مرة واحدة في السنة، ومرة واحدة كل قرن، ومرة واحدة كل ألف عام، وتتميز بتكنولوجيا مبتكرة مدعومة بالدورات الحرارية للأرض وبأكثر من 3.5 مليون تسلسل دقات فريد.









2- نطاق رقمي Quinstreet – 49.7 مليون دولار





في العصر الرقمي، يمكن أن تكون أسماء النطاقات أصولاً قيمة بشكل لا يصدق، ووفقاً لـ Get Inc، تم شراء اسم نطاق مقابل 49.7 مليون دولار بواسطة Quinstreet في عام 2010، مما جعله أغلى اسم نطاق تم بيعه على الإطلاق.

ويعكس هذا السعر الباهظ أهمية وجود حضور قوي عبر الإنترنت في السوق الرقمية التنافسية.









3- سيارة Ferrari GTO لعام 1962





هذه سيارة رياضية كلاسيكية معروفة بتصميمها المذهل وباعها في السباقات، والتي بيعت وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز مقابل 51.7 مليون دولار في مزاد عام 2023، ما جعلها أغلى سيارة تم بيعها في مزاد على الإطلاق.



وبلونها الأحمر الزاهي وتاريخها العريق، أصبحت ملكية ثمينة لهواة الجمع والمتحمسين على حد سواء.









4- ساعة غراف هالوسيناشن - 55 مليون دولار





قدم لورنس غراف، رئيس شركة غراف دايموندز، ساعة جراف هالوسيناشن، والتي تقدر قيمتها بـ 55 مليون دولار، وفقاً لمجلة فوربس في عام 2014.

هذه الساعة مزينة بأكثر من 110 قيراط من الماس النادر بأشكال وألوان مختلفة، ويأتي تصميمها الفريد وحرفيتها لجعلها تحفة فنية فريدة من نوعها، تظهر قمة صناعة الساعات الفاخرة.









5- لوحة "صورة أديل بلوخ باور الأولى" - 135 مليون دولار





حققت لوحة غوستاف كليمت، المعروفة باسم "صورة أديل بلوخ باور الأولى"، 135 مليون دولار، كما ورد في صحيفة نيويورك تايمز، عندما بيعت في عام 2006 لجامع الأعمال الفنية رونالد لودر.

وغالباً ما يشار إلى هذا العمل الفني باسم "سيدة في الذهب"، ولا يمثل التألق الفني فحسب، بل أيضاً الأهمية التاريخية المتعلقة بالترميم بعد الحرب العالمية الثانية.

ذلك وعرضها لودر في Neue Galerie في نيويورك، مما عزز من قيمتها الثقافية.









6- الفوليرينات القائمة على ذرة النيتروجين - 140 مليون دولار للغرام





تقدر قيمة مادة نانوية رائدة طورها علماء أكسفورد بمبلغ مذهل يبلغ 140 مليون دولار للغرام، كما ذكرت Unilad.





وتُعرف هذه المادة الثورية باسم "الفوليرينات الداخلية القائمة على ذرة النيتروجين"، ولها تطبيقات في أنظمة تحديد المواقع العالمية المتقدمة والساعات الذرية. ويعكس سعرها المرتفع إمكاناتها لتحويل التكنولوجيا وتحسين الدقة في مختلف المجالات.









7- منزل جيف بيزوس في بيفرلي هيلز - 165 مليون دولار





يمتلك جيف بيزوس قصراً فاخراً مساحته 13.000 قدم مربع في بيفرلي هيلز، تم شراؤه مقابل 165 مليون دولار، وفقاً لصحيفة نيويورك بوست.

ويتميز العقار بجماليات حديثة وإطلالات بانورامية وأراضي ذات مناظر طبيعية جميلة، وهذا العقار هو جزء من محفظة بيزوس العقارية الواسعة، والتي تشمل عقارات في مدن رئيسية مثل نيويورك وواشنطن العاصمة.









8- لوحة "لاعبو الورق" - 250 مليون دولار





تم بيع لوحة بول سيزان "لاعبو الورق" للعائلة المالكة في قطر مقابل 250 مليون دولار في عام 2011، وفقاً لما أوردته مجلة فانيتي فير.

وتمزج هذه التحفة الفنية من أواخر القرن التاسع عشر بين البساطة والقيمة الاستثنائية، مما يعكس الاتجاه المتزايد بين المستثمرين للجوء إلى الفن كأصل مستقر أثناء عدم اليقين الاقتصادي.











9- لوحة "سالفاتور موندي" - 450.3 مليون دولار





حققت لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "سالفاتور موندي"، التي تصور المسيح، أرقاماً قياسية في المزاد عندما بيعت مقابل 450.3 مليون دولار في عام 2017 في دار كريستيز للمزادات، وفقاً لمجلة Architectural Digest.

وكان البائع هو رجل الأعمال الروسي دميتري ريبولوفليف، الذي اتهم لاحقاً تاجر الأعمال الفنية إيف بوفييه بالاحتيال، بسبب الأسعار المبالغ فيها للعديد من الأعمال الفنية.









10 - فيلا ليوبولدا - 750 مليون دولار





فيلا ليوبولدا، على الريفييرا الفرنسية، هي واحدة من أغلى المنازل الخاصة في العالم.

وتقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار وفقا لمجلة فوربس.

وتم بناء هذا العقار للملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا في عام 1902، وهو مجهز ببعض الرفاهيات الحديثة مثل 12 حمام سباحة ومهبط للطائرات العمودية.

ومنذ بنائها لأول مرة، كانت فيلا ليوبولدا مملوكة للعديد من الأشخاص وهي الآن مملوكة حالياً للملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف.









11- طائرة الرئاسة - 4 مليارات دولار





وفقاً لموقع Business Insider، تقدر قيمة طائرة الرئيس الأمريكي الآمنة، والمعروفة باسم

Air Force One، بأكثر من 4 مليارات دولار، بسبب التكنولوجيا المتقدمة وميزات الأمان، مثل قدرات التزود بالوقود في الجو وحجرة طبية.

وتنتج شركة بوينغ نسخة جديدة من هذه الأسطورة، ليستقلها رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل، باعتبارها مفتاح الأمن القومي.









12- أنتيليا - 4.6 مليار دولار





في مومباي بالهند، ستجد أنتيليا، وهو أغلى منزل في العالم بقيمة 4.6 مليار دولار تقريباً، وفقاً لمجلة فوربس.

وهذا القصر العمودي المكون من 27 طابقاً والمملوك لموكيش أمباني، يشمل وسائل راحة فاخرة مثل مهابط طائرات هليكوبتر متعددة ومسرح منزلي يتسع لـ50 شخصاً، واكتمل بناؤه في عام 2010 مقابل حوالي 2 مليار دولار، وارتفعت قيمته بسبب ثروة أمباني الهائلة.









13- يخت هيستوري سوبريم - 4.8 مليار دولار





يشتهر يخت هيستوري سوبريم، الذي صممه ستيوارت هيوز، بأنه أحد أكثر اليخوت إسرافاً على مستوى العالم بسعر 4.8 مليار دولار، وفقاً لمجلة أركيتكتشرال دايجست.

ويتميز اليخت بالطلاء الذهبي وعناصر فريدة مثل شظايا النيزك وديكور عظام الديناصور تي ريكس، مما يجسد الفخامة في أعالي البحار.





14- تلسكوب هابل الفضائي – 16 مليار دولار





وفقاً لوكالة ناسا للعلوم، فإن قيمة تلسكوب هابل الفضائي تقدر بنحو 16 مليار دولار، وقد تم إطلاقه في عام 1990 وغير فهم البشرية للكون. ويحمل تلسكوب هابل الفضائي الرقم القياسي، لكونه أغلى تلسكوب تم بناؤه على الإطلاق وساهم بشكل كبير في الاكتشافات الفلكية المتعلقة بالتوسع الكوني والزمن.





15- محطة الفضاء الدولية: 150 مليار دولار





إحدى أغلى العناصر في القائمة، محطة الفضاء الدولية، التي تبلغ قيمتها حوالي 150 مليار دولار، وفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز، والتي كانت مختبراً في الفضاء منذ عام 2000، ومثالاً للتعاون الدولي في أبحاث الفضاء، وتم استخدامها في أعمال علمية رائدة للغاية.