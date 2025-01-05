مخفوق البروتين.. ما له وما عليه والوقت المثالي لتناوله؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تفجرت شعبية البروتين، فوفقًا لمقال صحافي نُشر عام 2023، من المتوقع أن تصل القيمة السوقية لمكملات البروتين (التي تشمل المخفوقات الجاهزة للشرب والمسحوق والعلكة والألواح) إلى 10.8 مليار دولار في عام 2030. وعلى الرغم من ارتفاع الطلب عليها، فربما يكون من الصعب معرفة السبب وراء ذلك، وفقًا لما نشره موقع "Outside".

الموعد المناسب لشرب المخفوق





إذا كان الشخص يخطط للحصول على جرعة مخفوق بروتين، فمن المفهوم أنه سيرغب في تعظيم الفوائد للحصول على أقصى استفادة.





وفقا للخبراء، هناك بعض المرونة فيما يتعلق بأفضل وقت لشرب مخفوق البروتين. ولكن يعتمد تحديد الوقت الأمثل على أهداف الشخص وأسلوب حياته بشكل عام.

تحديد مقدار البروتين





إن الحصة الغذائية الموصى بها للبروتين هي 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم للأشخاص الذين يحافظون على نمط حياة خامل في المقام الأول. لذا، فإن الشخص الذي يزن 140 رطلاً وغير نشط للغاية سيحتاج إلى حوالي 53 غراما من البروتين يوميًا. يقول ستيفن مالين، الأستاذ المشارك في قسم علم الحركة والصحة في جامعة روتجرز: "ولكن يمكن أن يحتاج الأفراد النشطون إلى ضعف ذلك".





تؤثر العوامل المستقلة عن الوزن على احتياجات الشخص من البروتين، بما يشمل حالات الحمل والرضاعة أو مدى ممارسة الرياضة. لدى وزارة الزراعة الأميركية آلة حاسبة على الإنترنت للمساعدة في تحديد الاحتياجات الفردية من البروتين. ما على الشخص سوى إدخال بيانات الوزن والطول ومستوى النشاط، وسيحصل على قائمة مخصصة بالبدلات الغذائية الموصى بها للبروتين والمواد المغذية الأخرى.





ويشير مالين إلى أن البعض يهدفون إلى الحصول على 20% من السعرات الحرارية اليومية من البروتين، وحوالي 60% من الكربوهيدرات، و20% من الدهون لدعم نمو العضلات والطاقة.

إجمالي كمية البروتين





يمكن من الناحية الفنية تناول مخفوق البروتين وقتما يشاء الشخص، كما تقول كارمن أورتيغا سانتوس، الأستاذة المساعدة في التمرينات وعلوم التغذية في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن. وتقول: "ليس هناك وقت أفضل محدد لتناول مخفوق البروتين"، موضحة أن "ما يهم أكثر هو إجمالي كمية البروتين اليومية التي يتم تناولها وكيف تتماشى مع أهداف [الشخص]".

نتائج متشابهة





يقول مالين إن أهداف اللياقة البدنية يمكن أن تؤثر على التوقيت المثالي لتناول مخفوق البروتين. إذا كان الشخص يحاول بناء العضلات، فإن هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن تناول مخفوق البروتين في النافذة البنائية أو "النافذة الحرجة" - بعد ساعتين من ممارسة التمارين الرياضية - هو الأكثر فعالية لنمو العضلات.





ويوضح أن تحميل العناصر الغذائية مثل البروتين في أوقات محددة يمكن أن يؤثر على التعافي والقدرة على بناء العضلات. يمكن أن يساعد استهلاك البروتين والكربوهيدرات في تحفيز بروتين عضلي جديد في الجسم.





ولكن كشفت نتائج دراسة بحثية، أجريت عام 2017 ، تشابه تأثير توقيت تناول البروتين، قبل أو بعد التمرين، على نمو العضلات. وقامت مراجعة علمية، نُشرت في أغسطس 2024، بتحليل بيانات ما يقرب من 4000 من كبار السن وتوصلت إلى أنه على الرغم من أن مكملات البروتين ساعدت المشاركين على بناء كتلة العضلات، إلا أن التوقيت لم يكن مهمًا.

نظام غذائي متكامل





تقول أورتيغا سانتوس إذا كان الشخص قد تناول للتو وجبة كبيرة، فمن غير المرجح أن يكون تناول مخفوق البروتين فوقها هو الأفضل لأسلوب حياته. ولكن ربما يكون المخفوق خيارًا جيدًا بين الوجبات أو قبل التمرين. تقول أورتيغا سانتوس: "من الضروري تذكر أنه يجب أن استكمال التغذية العامة، وليس أن يحل [تناول المخفوق] محلها"، مرجحة أن يبقى الشخص منتبهًا لكمية البروتين التي يستهلكها كل يوم، مع الأخذ في الاعتبار أن مخفوقات البروتين تؤثر على كل شخص بشكل مختلف، لذا يوصي مالين بمعرفة ما يشعر الشخص به بعد شرب مخفوق البروتين قبل أن يقرر تناوله والاعتماد عليه.

العسل والموز





ويوصي مالين أيضًا بالحذر من الأطعمة التي تبطئ عملية الهضم إذا كان الشخص يخطط لتناول مخفوق البروتين قبل التمرين أو أثناءه. ويشمل ذلك الأطعمة الغنية بالألياف، مثل بذور الشيا، أو الأطعمة التي تحتوي على الدهون، مثل زبدة الفول السوداني أو الأفوكادو. ويقول: "إن استبدالها بالكربوهيدرات البسيطة، مثل العسل أو الموز، يعد خيارًا جيدًا للدمج مع مخفوق البروتين قبل ممارسة التمارين الرياضية لتجنب حدوث اضطرابات معدية معوية محتملة".

محاذير وضوابط مهمة





تشير أورتيغا سانتوس إلى أن مخفوق البروتين يعتبر من الأطعمة فائقة المعالجة، والتي تم ربطها بعدد كبير من المضاعفات الصحية. إن صناعة المكملات الغذائية غير منظمة إلى حد كبير، مما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان ما يتناوله المرء هو في الواقع ما تنص عليه التسمية المذكورة على العبوات.





ولكن إذا كان الشخص يفضل تناول مخفوق البروتين، فإن التوقيت المناسب هو عندما يتناسب مع نمط حياته. وتقول أورتيغا سانتوس إن هذا يعني أنه من الأفضل تناول مخفوق البروتين عندما يكون لدى الشخص الوقت وعندما يتناسب مع احتياجاته الغذائية.





وتكرر أورتيغا سانتوس تحذيرها من أن مخفوق البروتين يجب أن يكمل التغذية الشاملة، وليس أن يحل محلها، مؤكدة أنه "يمكن أن يساعد على تحقيق الأهداف اليومية من البروتين، ولكن من الضروري موازنته مع الأطعمة الكاملة التي توفر العناصر الغذائية الأخرى، بما يشمل الألياف والفيتامينات والمعادن".