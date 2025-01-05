‫المكسرات تساعدك في فقدان الوزن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوردت مجلة "مراجعة أبحاث التغذية" ‫(Nutrition Research Review) أن المكسرات تساعد على إنقاص الوزن، رغم احتوائها على كثير من السعرات الحرارية، وذلك وفقا لدراسة ‫علمية حديثة.

وأوضحت المجلة المتخصصة في التغذية أنه في تحليل لـ7 دراسات حول تأثير ‫الأنظمة الغذائية المقيدة بالسعرات الحرارية لم يكن لأي منها تأثير ‫سلبي على فقدان الوزن عندما كانت المكسرات جزءا من النظام الغذائي.

وفي 4 من أصل 7 دراسات فقد الأشخاص الذين تناولوا نحو 40 إلى 80 ‫غراما من المكسرات يوميا من 1 إلى 7 كيلوغرامات أكثر.

‫وأوضحت المجلة أن المكسرات غنية بالأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة ‫والبروتينات النباتية والألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع وتلعب ‫دورا في تقليل تناول السعرات الحرارية الزائدة.

كذلك ترتبط المكسرات بتحسين صحة الأمعاء والقلب والأوعية الدموية ‫والتمثيل الغذائي والأداء الذهني العالي.