إجراءات طارئة بسبب تفشِّي فيروس جديد بالصين - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الرئوي البشري (HMPV)، تشهد المستشفيات بالصين اكتظاظًا، وسط اتخاذ تدابير طارئة، ومخاوف عامة بشأن تفشي المرض.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، شهد تفشي الفيروس، الذي تم تسميته بـالفيروس الرئوي البشري (HMPV)، انتشارًا واسعًا؛ ما أدى إلى ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالمقاطعات الشمالية الصينية هذا الشتاء، خاصة بين الأطفال.

ويأتي تفشي المرض بعد خمس سنوات من تنبيه العالم لأول مرة إلى ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، الذي تحول فيما بعد إلى وباء عالمي، أسفر عن وفاة سبعة ملايين شخص.

ومع انتشار صور ومقاطع فيديو لأشخاص يرتدون أقنعة في المستشفيات في الصين على منصات التواصل الاجتماعي، ذكرت تقارير محلية أن مشاهد تفشي فيروس " HMPV " كانت مشابهة لتفشي فيروس كوفيد-19 الأولى.

وتُنفِّذ السلطات الصحية إجراءات طارئة لمراقبة انتشار المرض وإدارته، ومع ذلك قللت بكين من أهمية هذه التطورات باعتبارها حدثًا سنويًّا، يحدث في فصل الشتاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج أمس الأول الجمعة: "تميل التهابات الجهاز التنفسي إلى الذروة خلال فصل الشتاء. وتبدو الأمراض أقل حدة، وانتشرت على نطاق أصغر مقارنة بالعام السابق".

ما هو فيروس "HMPV"؟

الفيروس الرئوي البشري "HMPV" هو فيروس تنفسي، يُسبَّب أعراضًا مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا الشائعة. وفي حين أن المرض يكون خفيفًا عادة إلا أنه قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة، مثل الالتهاب الرئوي، خاصة عند الرُّضع وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

ولا يعد الفيروس جديدًا، لكنه اكتسب اهتمامًا وسط زيادة في حالات الإصابة، خاصة بين الأطفال دون سن الـ14 عامًا في شمال الصين.

وتم التعرف على فيروس "HMPV" لأول مرة في عام 2001، وهو فيروس أحادي السلسلة من الحمض النووي الريبوزي، وينتشر من خلال الرذاذ التنفسي أو ملامسة الأسطح الملوثة.

وقد تم التعرف على العدوى سابقًا في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة.

أعراض فيروس "HMPV"

تشمل أعراض المرض السعال والحمى واحتقان الأنف والتعب، مع فترة حضانة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أيام.

وعلى عكس كوفيد-19، لا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروسات محدد لفيروس التهاب الرئة الوبائي البشري. ويتضمن العلاج في المقام الأول إدارة الأعراض.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "HMPV" في الصين ويتزامن ارتفاع حالات الإصابة مع برودة الطقس، وزيادة النشاط داخل المنازل، وهي الظروف التي عادة ما تغذي انتشار الفيروسات التنفسية.

ويؤكد مسؤولو الصحة أن هذا الارتفاع يتوافق مع الاتجاهات الموسمية. وأعلنت الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين مؤخرًا زيادة في حالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروسات الجهاز التنفسي البشري، خلال فصل الشتاء.

ولم تصنف منظمة الصحة العالمية هذا الوضع على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن ارتفاع عدد الحالات دفع السلطات إلى تعزيز أنظمة المراقبة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (سي سي تي في) نقلاً عن مسؤول إداري في مؤتمر صحفي أنه تم إطلاق برنامج تجريبي لتتبُّع الالتهاب الرئوي ذي الأصل غير المعروف؛ ما يضمن قيام المختبرات والوكالات الصحية بالإبلاغ عن الحالات وإدارتها بشكل أكثر فاعلية.

هل يمكن أن ينتشر فيروس HMPV إلى بلدان أخرى؟

وأبلغت هونج كونج عن بضع حالات من فيروس "HMPV"، وتراقب الدول المجاورة، مثل كمبوديا وتايوان، الوضع عن كثب.

وأصدرت إدارة مكافحة الأمراض المعدية في كمبوديا تحذيرات بشأن فيروس "HMPV"، مشيرة إلى تشابهه مع كوفيد-19 والإنفلونزا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تايوان إن مخاطر الفيروس أعلى بالنسبة للأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة.

وفي الهند المجاورة قال المسؤولون إنه لا داعي للذعر؛ لأن فيروس الجهاز التنفسي البشري "مثل أي فيروس تنفسي آخر".

وأوضح الدكتور أتول جويل، المسؤول بالمديرية العامة للخدمات الصحية، بحسب وسائل إعلام محلية: "لقد انتشرت أنباء عن تفشي فيروس ميتا نيوموفوروس في الصين. دعوني أكون واضحًا جدًّا في هذا الصدد. إن فيروس ميتا نيوموفوروس يشبه أي فيروس تنفسي آخر يسبب نزلات البرد الشائعة، وقد يسبب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا لدى كبار السن والصغار".

وطمأن المتحدث باسم وزارة الخارجية المواطنين والسياح قائلاً: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الحكومة الصينية تهتم بصحة المواطنين الصينيين والأجانب القادمين إلى الصين. السفر في الصين آمن".