تراجع أداء بورصة قطر في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال تداولات العام الماضي انخفاضا بنسبة 2.4 بالمئة ليغلق عند 10571 نقطة، متكبدا في ذلك خسائر بمقدار 259 نقطة مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2023.



ووفقا لبيانات أوردها موقع بورصة قطر اليوم الأحد، بلغت القيمة السوقية للأسهم في بورصة قطر بنهاية 2024 نحو 620.8 مليار ريال "170.5 مليار دولار"، بانخفاض حوالي 1 بالمئة عن القيمة السوقية للأسهم في نهاية عام 2023 البالغة 624.6 مليار ريال "171.5 مليار دولار".



وانخفضت بورصة قطر خلال عام 2024، بضغوط من تراجع مؤشر قطاع التأمين وضغط على تداولات عام 2024، وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 10.79 بالمئة، بينما ارتفعت 6 قطاعات، تصدرها قطاع النقل بـ 20.52 بالمئة، وتلاه قطاع العقارات بـ 7.65 بالمئة، بينما تذيل قائمة الارتفاعات، قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 بالمئة.



وبالنسبة للسيولة، بلغت قيمة التداولات 106.6 مليار ريال بأحجام تداولات بلغت 38.17 مليار سهم نتيجة تنفيذ 3.67 مليون صفقة.



وخلال العام الماضي جرى التداول على أسهم 52 شركة مدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفعت منها أسهم 20 شركة فيما تراجعت أسهم 32 شركة.

