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بدء استقبال طلبات الاستفادة من سلف التربية

1/5/2025 5:09:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الحصول على السلف، تشمل سلف التعليم والسكن بالإضافة إلى السلف الطارئة.
وقالت الوزارة في إدراج لها إن استقبال الطلبات يستمر حتى مساء يوم الجمعة الموافق 2025/2/28.
للتقديم أنقر هنا








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