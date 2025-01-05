بدء استقبال طلبات الاستفادة من سلف التربية
التاريخ
1/5/2025 5:09:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة التربية
والتعليم، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الحصول على السلف، تشمل سلف التعليم
والسكن بالإضافة إلى السلف الطارئة.
وقالت الوزارة في إدراج لها إن استقبال الطلبات يستمر حتى مساء يوم الجمعة الموافق 2025/2/28.
للتقديم أنقر هنا
MENAFN05012025000208011052ID1109056017
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.