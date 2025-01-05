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كازاخستان تخطط لبيع نحو 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

1/5/2025 5:09:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تخطط كازاخستان لبيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط) خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي استنادًا إلى توقعات وزارة المالية بشأن التحويلات المالية المطلوبة.
وذكر البيان أن مبيعات العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني بلغت 900 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يمثل 17% من إجمالي حجم التداول في السوق، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضاف البيان أن البنك المركزي باع 307.6 مليون دولار في إطار تدخلاته في سوق العملات الأجنبية خلال الشهر ذاته، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي لا يخطط لشراء دولارات لصندوق المعاشات الموحد في يناير/كانون الثاني الجاري، ولم يقم بأي عمليات شراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولم يكشف البنك المركزي عن حجم العملات الأجنبية التي باعتها الشركات الحكومية الكازاخستانية في ديسمبر/كانون الأول، لكنه أوضح أن هذه الشركات بدأت بيع 50% من إيراداتها من العملات الأجنبية اعتبارًا من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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