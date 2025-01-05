إصابة إسرائيلي في عملية طعن غرب رام الله

إصابة إسرائيلي في عملية طعن غرب رام الله
التاريخ
1/5/2025 5:09:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت وسائل إعلام أن إسرائيليا أصيب في عملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله.
وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال تنتشر في بلدة دير قديس بعد محاولة تنفيذ عملية طعن داخل البلدة.
وكالات
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