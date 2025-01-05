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إصابة إسرائيلي في عملية طعن غرب رام الله

1/5/2025 5:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أن إسرائيليا أصيب في عملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله.
وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال تنتشر في بلدة دير قديس بعد محاولة تنفيذ عملية طعن داخل البلدة.
وكالات









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