البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ثار بركان جبل مارابي في غرب سومطرة الذي يعتبر البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا مجددا صباح يوم السبت، ونفث عمودا ضخما من الرماد بارتفاع 1000 متر.
وسجل مركز مراقبة البركان في المنطقة الثوران على الساعة التاسعة صباحا، وقال في بيان رسمي: "لوحظ أن عمود الرماد كان رمادي اللون، سميكا في شدته، ويميل إلى الشمال والشمال الشرقي".
وتم تسجيل ثوران البركان على جهاز رصد الزلازل، بسعة قصوى تبلغ 30.3 ملم لمدة دقيقة و40 ثانية، مؤكدا على أن جبل مارابي لا يزال في حالة تأهب.
لبنان 24
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