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البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد - فيديو

1/5/2025 5:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثار بركان جبل مارابي في غرب سومطرة الذي يعتبر البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا مجددا صباح يوم السبت، ونفث عمودا ضخما من الرماد بارتفاع 1000 متر.

وسجل مركز مراقبة البركان في المنطقة الثوران على الساعة التاسعة صباحا، وقال في بيان رسمي: "لوحظ أن عمود الرماد كان رمادي اللون، سميكا في شدته، ويميل إلى الشمال والشمال الشرقي".


وتم تسجيل ثوران البركان على جهاز رصد الزلازل، بسعة قصوى تبلغ 30.3 ملم لمدة دقيقة و40 ثانية، مؤكدا على أن جبل مارابي لا يزال في حالة تأهب.

لبنان 24

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