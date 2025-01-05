بدء مشروع تركيب أنظمة طاقة حرارية في 33 مستشفى حكوميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، بتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المستشفيات الحكومية.



وقال الطاقة الدكتور صالح الخرابشة خلال رعايته إعلان البدء بتنفيذ المشروع، يتضمن المشروع تركيب أنظمة سخانات شمسية حرارية في 33 مستشفى، إلى جانب صيانة الأنظمة والمتابعة والتدريب على آليات تشغيل الأنظمة بالمستشفيات، في أقاليم المملكة الثلاثة بهدف توفير حلول طاقة مستدامة للقطاع الصحي.



وأكد خلال لقائه الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، أن تكلفة المشروع تبلغ 3.876 مليون يورو بتمويل مشترك بين وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وينفذ خلال الأعوام 2025-2027.



من جهتها، ثمنت خريسات مبادرة الوزارة لتنفيذ المشروع في القطاع الصحي، مؤكدة ضرورة متابعة وصيانة المشاريع المُنفذة والحاجة للتدريب على عمليات الصيانة لضمان ديمومة عمل المشاريع.



بدوره، أوضح المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، أن المرحلة الأولى من المشروع ستنفذ في 9 مستشفيات حكومية في إقليم الشمال خلال العام الحالي والمرحلة الثانية تستهدف 15 مستشفى في إقليم الوسط خلال عام 2026 والمرحلة الثالثة تستهدف 9 مستشفيات في إقليم الجنوب عام 2027.



وأضاف، أن المشروع يساهم بتخفيض تكلفة الطاقة في المستشفيات الحكومية بمقدار 266.407 دينار سنوياً، ويحقق تخفيضاً في استهلاك الديزل 290.683 لتر سنوياً، ومن الغاز البترولي المسال 35.735 كيلوغرام سنوياً وهو ما يعادل في الاستهلاك 2588 ميجاوات. ساعة/ سنوياً، ما يساهم في خفض انبعاثات كربونية بمقدار 866 طنا سنوياً، وهو ما يتطابق مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 ومع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.



يذكر أن صندوق الطاقة نفذ خلال عام 2015 مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لتسخين المياه لمستشفيات البشير كما نفذ مشروع تركيب خلايا شمسية في 17 مركزاً صحياً خلال الأعوام 2017/2018/2019 على التوالي.



ويأتي مشروع تركيب أنظمة سخانات شمسية حرارية لـ 33 مستشفى حكوميا واحداً من مشروعين أعلن عنهما صندوق الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشهر الماضي، ويتمثل المشروع الثاني بتركيب أنظمة سخانات شمسية لـ 12000 منزل، سعياً لدعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي وتمكين المجتمعات ودفع عجلة التنمية المستدامة.

