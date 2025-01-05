أقدم على ضرب والدته.. مأساة عائلية تنتهي بجثة ودماء في مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لقى سائق في محافظة الدقهلية بمصر، مصرعه على يد جاره أثناء قيامه بمحاولة فض مشاجرة بين المتهم ووالدته أثناء التعدي عليها بالضرب.
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام، بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة في القلب ادعاء تعدي.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين وصول شخص يدعي وحيد.ا، 44 عاما، مصاب بجرح طعني في الجانب الأيسر من الصدر وتوفي عقب وصوله المستشفى.
وكشفت التحريات أنه أثناء تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم ووالدته، حال قيام المتهم بالتعدي بالضرب على والدته، فتدخل المجني عليه وحاول منعه، فقام المتهم بطعنة نافذة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
لبنان 24
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