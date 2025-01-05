أقدم على ضرب والدته.. مأساة عائلية تنتهي بجثة ودماء في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقى سائق في محافظة الدقهلية بمصر، مصرعه على يد جاره أثناء قيامه بمحاولة فض مشاجرة بين المتهم ووالدته أثناء التعدي عليها بالضرب.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من شربين العام، بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة في القلب ادعاء تعدي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين وصول شخص يدعي وحيد.ا، 44 عاما، مصاب بجرح طعني في الجانب الأيسر من الصدر وتوفي عقب وصوله المستشفى.



وكشفت التحريات أنه أثناء تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم ووالدته، حال قيام المتهم بالتعدي بالضرب على والدته، فتدخل المجني عليه وحاول منعه، فقام المتهم بطعنة نافذة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

لبنان 24