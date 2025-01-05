حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- الخامس من يناير

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1962 - بدء إنتاج تعبئة أسطوانات الغاز التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية بعد أن حصلت الشركة على امتياز استغلال الغاز لتوزيعه على المواطنين للاستهلاك المنزلي في العام 1960 وبلغت طاقة المصنع الإنتاجية 5ر1 مليون أسطوانة غاز سنويا.

1976 - صدور العدد الأول من صحيفة (الأنباء) وهي يومية شاملة.

2002 - شركة أسمنت الكويت تبدأ تشغيل مصنعها الجديد والوحيد في البلاد بمنطقة الشعيبة الصناعية.

2003 - الكويت تبدأ تنفيذ سياستها النقدية الجديدة بربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وبلغ سعر الدينار مقابل الدولار لأول يوم عمل 63ر299 فلس للدولار الواحد.

2011 - مجلس الأمة يناقش استجوابا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح قدمه النواب جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك وانتهى الاستجواب بتصويت 25 نائبا ضد كتاب عدم التعاون وتأييد 22 نائبا وامتناع نائب عن التصويت.

2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتبرع لجامعة القدس التي تعمل في مدينة القدس بمليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه حتى التحرير وإقامة دولته المستقلة.

2017 - بنك الخليج يدخل موسوعة (غينيس) لطرحه أكبر جائزة نقدية وهي جائزة الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي (نحو 3ر3 ملايين دولار).

2020 - مؤسسة البترول الكويتية توقع مع شركة قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز المسال تزود بموجبها الشركة القطرية الكويت بنحو ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما.

2021 - أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يترأس وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ(41) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في محافظة العلا السعودية حيث صدر (إعلان العلا) الذي أكد عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.

2021 - الاتحاد الكويتي لرياضة الفروسية يعلن تشكيل أول مجلس إدارة يتولى الإشراف على مسابقات الفروسية في البلاد بمختلف أنواعها. (النهاية) م ب ر / ن س ن