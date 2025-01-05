حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 1 (كونا) -- الخامس من يناير
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1962 - بدء إنتاج مصنع تعبئة أسطوانات الغاز التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية بعد أن حصلت الشركة على امتياز استغلال الغاز لتوزيعه على المواطنين للاستهلاك المنزلي في العام 1960 وبلغت طاقة المصنع الإنتاجية 5ر1 مليون أسطوانة غاز سنويا.
1976 - صدور العدد الأول من صحيفة (الأنباء) وهي يومية سياسية شاملة.
2002 - شركة أسمنت الكويت تبدأ تشغيل مصنعها الجديد والوحيد في البلاد بمنطقة الشعيبة الصناعية.
2003 - الكويت تبدأ تنفيذ سياستها النقدية الجديدة بربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وبلغ سعر الدينار مقابل الدولار لأول يوم عمل 63ر299 فلس للدولار الواحد.
2011 - مجلس الأمة يناقش استجوابا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح قدمه النواب جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك وانتهى الاستجواب بتصويت 25 نائبا ضد كتاب عدم التعاون وتأييد 22 نائبا وامتناع نائب عن التصويت.
2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتبرع لجامعة القدس التي تعمل في مدينة القدس بمليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه حتى التحرير وإقامة دولته المستقلة.
2017 - بنك الخليج يدخل موسوعة (غينيس) لطرحه أكبر جائزة نقدية وهي جائزة الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي (نحو 3ر3 ملايين دولار).
2020 - مؤسسة البترول الكويتية توقع مع شركة قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز المسال تزود بموجبها الشركة القطرية الكويت بنحو ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما.
2021 - أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يترأس وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ(41) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في محافظة العلا السعودية حيث صدر (إعلان العلا) الذي أكد عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.
2021 - الاتحاد الكويتي لرياضة الفروسية يعلن تشكيل أول مجلس إدارة يتولى الإشراف على مسابقات الفروسية في البلاد بمختلف أنواعها. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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