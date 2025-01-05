43 ألف طالب وطالبة في الصف الـ12 يبدأون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من منيرة الربيعة
(حدث مصور) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- بدأ نحو 43 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025.
وشرعت قاعات الاختبارات أبوابها مرحبة بالطلبة الذين بلغ عددهم في القسم العلمي نحو 26 ألف طالب وفي القسم الأدبي نحو 17 ألف طالب ليتوجوا مرحلة ثرية من حياتهم الدراسية بكثير من الأمل نحو الإنجاز والتميز. (النهاية) م ع ر
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