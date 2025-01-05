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43 ألف طالب وطالبة في الصف الـ12 يبدأون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

1/5/2025 4:40:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من منيرة الربيعة

(حدث مصور) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- بدأ نحو 43 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وشرعت قاعات الاختبارات أبوابها مرحبة بالطلبة الذين بلغ عددهم في القسم العلمي نحو 26 ألف طالب وفي القسم الأدبي نحو 17 ألف طالب ليتوجوا مرحلة ثرية من حياتهم الدراسية بكثير من الأمل نحو الإنجاز والتميز. (النهاية) م ع ر

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