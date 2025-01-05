الذهب يحقق 85ر0 بالمئة مكاسب أسبوعية نهاية تداولات الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 1 (كونا) -- حققت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بنسبة 85ر0 بالمئة لتغلق عند 2639 دولارا أمريكيا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي وسط ترقب الأسواق للتحولات الاقتصادية والتجارية المحتملة مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
رسميا 20 يناير الجاري.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن شهية المخاطرة في الأسواق بدأت بالتحسن عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي مما دفع بالمستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية سواء في أسواق المال أو المعادن الثمينة.
وأضاف التقرير أن هناك حالة من الترقب في أسواق المعادن الثمينة لمعرفة الاتجاه الذي سيأخذه المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخصوص خفض سعر الفائدة الأمريكية أو استمرارها على المستوى الحالي المقدر بـ33ر4 في المئة لاسيما أن ترامب قد صرح في مناسبات عدة عن أهمية كبح جماح التضخم الأمريكي وتخفيف السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وأكد التقرير أن القرارات المتعلقة بالفائدة الأمريكية تؤثر مباشرة على أسعار الذهب العالمية إذ ترتفع مع انخفاض الفائدة والعكس صحيح لذلك تشهد بورصة الذهب حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأسعار مع بداية العام الحالي.
وذكر أن الذهب سجل خلال العام 2024 ارتفاعا بنسبة 30 في المئة متفوقا على معظم السلع الأساسية وسط توقعات بأن يتجاوز حاجز 3000 دولار للأونصة في النصف الثاني من 2025 نتيجة استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأشار إلى انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 4ر0 بالمئة ليسجل 95ر108 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي ما أسهم في إعطاء الزخم للمعدن الأصفر وعزز من جاذبيته للمستثمرين حول العالم.
وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 33ر26 دينار للغرام (نحو 80 دولارا أمريكيا) وسجل الذهب عيار 22 نحو 1ر24 دينار (نحو 74 دولارا) للغرام فيما استقرت أسعار الفضة عند 333 دينارا للكيلو غرام (نحو 1088 دولارا).
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)
س م ر / ه ث
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