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الذهب يحقق 85ر0 بالمئة مكاسب أسبوعية نهاية تداولات الأسبوع الماضي

1/5/2025 4:40:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- حققت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بنسبة 85ر0 بالمئة لتغلق عند 2639 دولارا أمريكيا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي وسط ترقب الأسواق للتحولات الاقتصادية والتجارية المحتملة مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رسميا 20 يناير الجاري.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن شهية المخاطرة في الأسواق بدأت بالتحسن عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي مما دفع بالمستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية سواء في أسواق المال أو المعادن الثمينة.
وأضاف التقرير أن هناك حالة من الترقب في أسواق المعادن الثمينة لمعرفة الاتجاه الذي سيأخذه المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخصوص خفض سعر الفائدة الأمريكية أو استمرارها على المستوى الحالي المقدر بـ33ر4 في المئة لاسيما أن ترامب قد صرح في مناسبات عدة عن أهمية كبح جماح التضخم الأمريكي وتخفيف السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وأكد التقرير أن القرارات المتعلقة بالفائدة الأمريكية تؤثر مباشرة على أسعار الذهب العالمية إذ ترتفع مع انخفاض الفائدة والعكس صحيح لذلك تشهد بورصة الذهب حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأسعار مع بداية العام الحالي.
وذكر أن الذهب سجل خلال العام 2024 ارتفاعا بنسبة 30 في المئة متفوقا على معظم السلع الأساسية وسط توقعات بأن يتجاوز حاجز 3000 دولار للأونصة في النصف الثاني من 2025 نتيجة استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأشار إلى انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 4ر0 بالمئة ليسجل 95ر108 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي ما أسهم في إعطاء الزخم للمعدن الأصفر وعزز من جاذبيته للمستثمرين حول العالم.
وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 33ر26 دينار للغرام (نحو 80 دولارا أمريكيا) وسجل الذهب عيار 22 نحو 1ر24 دينار (نحو 74 دولارا) للغرام فيما استقرت أسعار الفضة عند 333 دينارا للكيلو غرام (نحو 1088 دولارا).
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث




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