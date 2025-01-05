استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية استشهاد مواطن فلسطيني صباح اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (ميثلون) جنوب مدينة (جنين) بالضفة الغربية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها بلغت وزارة الصحة باستشهاد المواطن البالغ من العمر 40 عاما برصاص قوات الاحتلال مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة (ميثلون) وحاصرت منزل الشهيد ويدعى حسن ربايعة وأطلقت النار باتجاهه ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه ونقلته عبر مركبة عسكرية قبل الإعلان عن استشهاده.
يذكر أن استشهاد ربايعة اليوم يأتي بعد استشهاد نجله الفتى علي ربايعة برصاص الاحتلال في يوليو الماضي. (النهاية)
ن ق / م ع ع
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