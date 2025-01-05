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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

1/5/2025 4:40:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 1 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية استشهاد مواطن فلسطيني صباح اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (ميثلون) جنوب مدينة (جنين) بالضفة الغربية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها بلغت وزارة الصحة باستشهاد المواطن البالغ من العمر 40 عاما برصاص قوات الاحتلال مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة (ميثلون) وحاصرت منزل الشهيد ويدعى حسن ربايعة وأطلقت النار باتجاهه ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه ونقلته عبر مركبة عسكرية قبل الإعلان عن استشهاده.
يذكر أن استشهاد ربايعة اليوم يأتي بعد استشهاد نجله الفتى علي ربايعة برصاص الاحتلال في يوليو الماضي. (النهاية)

ن ق / م ع ع




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