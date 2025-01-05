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إغلاق مطارات وتعطل حركة المرور في مناطق واسعة من المملكة المتحدة بسبب الثلوج

1/5/2025 4:40:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 5 - 1 (كونا) -- شهدت المملكة المتحدة إغلاق عدد من المطارات وتعطل وسائل النقل العامة وحركة المرور في مناطق واسعة منها بسبب كثافة الثلوج.
وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد أن مطارات (مانشستر) و(ليفربول) و(بيرمنغهام) اضطرت منذ الليلة الماضية إلى إغلاق مدارجها بالكامل نتيجة كثافة الثلوج ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات أو تحويلها.
وأوضحت أن مطارات أخرى من ضمنها (بريستول) تشهد تذبذبا في خدماتها مع توقعات باستمرار ذلك طوال اليوم مضيفة أن المطارات أصدرت تحذيرا للمسافرين بضرورة التحقق من برمجة رحلاتهم مع الشركات المعنية قبل التوجه للمطارات.
ونقلت (بي بي سي) تقارير متفرقة عن حوادث مرور وقعت في عدد من الطرق السريعة وتدخل الشرطة لإغلاق بعض المنافذ علاوة على تأخر انطلاق رحلات القطارات من عدد من المدن الرئيسية من بينها العاصمة لندن.
من جهة أخرى قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن تحذيرين من الدرجة الثانية عن كثافة الثلوج ومخاطر الجليد لا يزالان ساريين اليوم في عدد من المناطق بإنجلترا وأجزاء واسعة من إسكتلندا وويلز.
وذكرت أن درجات الحرارة انخفضت الليلة الماضية إلى مستويات قياسية أدناها على الإطلاق سجلت بمنطقة (لوك غلاسكارنوك) في إسكتلندا وبلغت 11 درجة تحت الصفر. (النهاية)

م ر ن / ش م ع




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