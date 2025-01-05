إغلاق مطارات وتعطل حركة المرور في مناطق واسعة من المملكة المتحدة بسبب الثلوج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 5 - 1 (كونا) -- شهدت المملكة المتحدة إغلاق عدد من المطارات وتعطل وسائل النقل العامة وحركة المرور في مناطق واسعة منها بسبب كثافة الثلوج.
وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد أن مطارات (مانشستر) و(ليفربول) و(بيرمنغهام) اضطرت منذ الليلة الماضية إلى إغلاق مدارجها بالكامل نتيجة كثافة الثلوج ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات أو تحويلها.
وأوضحت أن مطارات أخرى من ضمنها (بريستول) تشهد تذبذبا في خدماتها مع توقعات باستمرار ذلك طوال اليوم مضيفة أن المطارات أصدرت تحذيرا للمسافرين بضرورة التحقق من برمجة رحلاتهم مع الشركات المعنية قبل التوجه للمطارات.
ونقلت (بي بي سي) تقارير متفرقة عن حوادث مرور وقعت في عدد من الطرق السريعة وتدخل الشرطة لإغلاق بعض المنافذ علاوة على تأخر انطلاق رحلات القطارات من عدد من المدن الرئيسية من بينها العاصمة لندن.
من جهة أخرى قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن تحذيرين من الدرجة الثانية عن كثافة الثلوج ومخاطر الجليد لا يزالان ساريين اليوم في عدد من المناطق بإنجلترا وأجزاء واسعة من إسكتلندا وويلز.
وذكرت أن درجات الحرارة انخفضت الليلة الماضية إلى مستويات قياسية أدناها على الإطلاق سجلت بمنطقة (لوك غلاسكارنوك) في إسكتلندا وبلغت 11 درجة تحت الصفر. (النهاية)
م ر ن / ش م ع
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