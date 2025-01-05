وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في غزة وسوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 5 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التطورات في قطاع غزة والمستجدات في سوريا.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من بلينكن مساء أمس السبت أكد خلاله الوزير المصري أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق إيقاف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
وقال المتحدث إن عبد العاطي شدد كذلك على ضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق بسوريا أكد عبد العاطي وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري مشددا على ضرورة "أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة وأن تتم بملكية وطنية بعيدا عن أي إملاءات خارجية" بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة ويضمن وحدتها وسلامة أراضيها.
وذكر المتحدث ان الوزير بلينكن أعرب بدوره خلال الاتصال عن "تقدير بلاده العميق للدور المهم الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". (النهاية)
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