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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في غزة وسوريا

1/5/2025 4:40:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التطورات في قطاع غزة والمستجدات في سوريا.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من بلينكن مساء أمس السبت أكد خلاله الوزير المصري أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق إيقاف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
وقال المتحدث إن عبد العاطي شدد كذلك على ضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق بسوريا أكد عبد العاطي وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري مشددا على ضرورة "أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة وأن تتم بملكية وطنية بعيدا عن أي إملاءات خارجية" بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة ويضمن وحدتها وسلامة أراضيها.
وذكر المتحدث ان الوزير بلينكن أعرب بدوره خلال الاتصال عن "تقدير بلاده العميق للدور المهم الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". (النهاية)

ع ف ف / ن ع ع




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