السنغال تبدأ إنتاج الغاز بالشراكة مع موريتانيا

(MENAFN
) بدأت السنغال رسميًا إنتاج الغاز بالشراكة مع جارتها موريتانيا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية". وأكد وزير النفط السنغالي بيرام صولي ديوب هذا التطور، الذي انطلق في 31 ديسمبر، خلال إعلان يوم الجمعة. يُعد هذا المشروع خطوة مهمة للبلدين، حيث يهدفان إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن الطاقي الإقليمي.
وفي بيان صدر يوم السبت وحصلت عليه وكالة أنباء، أكدت شركة بريتيش بتروليوم (BP)، وهي إحدى الشركات الرئيسية المشغلة للمشروع، بدء إنتاج الغاز. وأعلنت الشركة أن الغاز يتم استخراجه الآن من الآبار في المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال. يتم معالجة الغاز المستخرج على متن سفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO) في حقل السلحفاة الكبرى آحميم، وهو حقل حدودي مشترك بين السنغال وموريتانيا.
واحتفلت الدولتان يوم الأربعاء بافتتاح البئر الأول في الحقل البحري، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. ومن المتوقع أن ينتج مشروع السلحفاة الكبرى/آحميم، الواقع على الحدود البحرية بين السنغال وموريتانيا، حوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. ورغم أن بدء الإنتاج يُعد إنجازًا كبيرًا، فقد شهد المشروع تأجيلات متعددة أدت إلى تأخير استغلاله.
وشدد وزير النفط ديوب على أهمية هذا التطور خلال مقابلة مع التلفزيون الوطني السنغالي RTS، مشيرًا إلى أن السنغال وموريتانيا ستستفيدان من 35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لكل منهما. وأكد على الهدف المزدوج للمشروع، الذي يتمثل في استخدام الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة بالإضافة إلى تصديره للأسواق الدولية. ووصف ديوب التقدم المحرز منذ 31 ديسمبر بأنه نقطة تحول للمنطقة، مع توقع فوائد طويلة الأجل للبلدين.
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