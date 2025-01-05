الرئيس الأمريكي جو بايدن يكرم 19 شخصية بارزة من مختلف المجالات

(MENAFN
) يكرم الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت الموافق 4يناير, 19 شخصية بارزة من مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة، الرياضة، الترفيه، حقوق الإنسان، والعلم، وذلك بمناسبة منحهم ميدالية الحرية الرئاسية، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، خلال حفل يقام في البيت الأبيض, ومن بين الفائزين بهذه الميدالية، وزيرة
الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والفيلانثروب جورج سوروس، والممثل والمخرج دينزيل واشنطن، الذين قدموا إسهامات بارزة للولايات المتحدة أو للسلام العالمي أو تركوا تأثيرات كبيرة في مجالاتهم.
وإلى جانب هؤلاء المكرمين الأحياء، سيتم منح أربع ميداليات شرفية بعد وفاتهم لعدد من الشخصيات البارزة، مثل فاني لو هامر، مؤسسة حزب الديمقراطيين للحرية في مسيسيبي، المدعي العام السابق والسيناتور روبرت كينيدي، حاكم ولاية ميتشيغان السابق ووزير الإسكان والتنمية الحضرية جورج رومني، ووزير الدفاع السابق آش كارتر, وسيتم تكريم فاعلي الخير مثل الشيف خوسيه أندريس، الذي يقود منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، وبونو، قائد فرقة U2 وناشط في مجال العدالة الاجتماعية, كما سيحصل على الميدالية من أساطير الرياضة والترفيه، مثل لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، أسطورة كرة السلة المعتزل ماجيك جونسون، والممثل مايكل جي, فوكس، الناشط البارز في أبحاث مرض باركنسون, كذلك سيتم تكريم الناشطة البيئية جاين جودال، ومصمم الأزياء رالف لورين، والعالم الشهير بيل ناي, ويأتي حفل هذا العام بعد حفل مماثل في عام 2024، حيث تم تكريم 19 فردًا، من بينهم قائد الحقوق المدنية الراحل ميدغار إيفرز، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.
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