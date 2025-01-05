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الطقس: أجواء غائمة نهارا وشديد البرودة ليلا

1/5/2025 2:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما وشديد البرودة، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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