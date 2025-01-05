الطقس: أجواء غائمة نهارا وشديد البرودة ليلا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما وشديد البرودة، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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