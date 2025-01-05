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إصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

1/5/2025 2:09:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أصيب فجر اليوم الاحد، أربعة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الاحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع اربع إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس، من عدة مداخل، وانتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقا عسكريا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني، كما اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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