إصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب فجر اليوم الاحد، أربعة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الاحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع اربع إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس، من عدة مداخل، وانتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقا عسكريا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني، كما اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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