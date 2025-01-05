اليمن يجدد قصف وسط اسرائيل .. الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ يمني فوق البحر

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قصفت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم اهدافا في وسط فلسطين المحتلة بصواريخ بالستية.

ودوت صافرات الانذار فجر الاحد في مناطق مختلفة وسط فلسطين المحتلة، سمعت بعد ذلك أصوات انفجارات مدوية في مناطق متفرقة، جراء تفعيل جيش الاحتلال الدفاعات الجوية.

وزعم جيش الاحتلال

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صافرات الإنذار.

وقال جيش الاحتلال في بيان "بعد انطلاق صافرات الإنذار في تلمي اليعازر قرب مدينة الخضيرة، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره ".

وكان جيش الاحتلال قد أفاد، الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن بعد دخولها "الأجواء الإسرائيلية".