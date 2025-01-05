اليمن يجدد قصف وسط اسرائيل .. الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ يمني فوق البحر

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - قصفت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم اهدافا في وسط فلسطين المحتلة بصواريخ بالستية.
ودوت صافرات الانذار فجر الاحد في مناطق مختلفة وسط فلسطين المحتلة، سمعت بعد ذلك أصوات انفجارات مدوية في مناطق متفرقة، جراء تفعيل جيش الاحتلال الدفاعات الجوية.
وزعم جيش الاحتلال
اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صافرات الإنذار.
وقال جيش الاحتلال في بيان "بعد انطلاق صافرات الإنذار في تلمي اليعازر قرب مدينة الخضيرة، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره ".
وكان جيش الاحتلال قد أفاد، الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن بعد دخولها "الأجواء الإسرائيلية".
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