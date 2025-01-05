قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) الضفة الغربية / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنين من ضواحي مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم جمال صباريني من ضاحية ذنابة، وأحمد مصطفى عسس من ضاحية اكتابا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطفل كرم صابر الشاعر (14 عاما)، والشاب عدي محمد العمور (26 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأضافت مصادر أمنية، بان قوات الاحتلال سلّمت المواطن موسى محمد العمور بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

ومن أريحا اعتقلت قوات

الاحتلال الأسيرين المحررين

خالد عز الدين أبو ديه، وعدي خليل سعيد كمال، بعد دهم وتفتيش منزليهما.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين خلال اقتحامها بلدة سلواد وقرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود ماهر ثلجي (22 عاما) من سلواد، ووسيم أحمد النعسان (19 عاما) من المغير، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، محطة محروقات في المغير واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

ومن الخليل اعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين من المحافظة .

وذكرت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال اعتقلت

الشقيقين

محمد وإبراهيم وليد صبارنة (18،17 عاما)

من بيت أمر شمالا، وخالد أحمد أبو تركي، ومحمد إبراهيم وزوز، ومحمد أبو حديد،

من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، بعد دهم وتفتيش منازلهم.