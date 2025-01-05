قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الضفة الغربية / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنين من ضواحي مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم جمال صباريني من ضاحية ذنابة، وأحمد مصطفى عسس من ضاحية اكتابا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطفل كرم صابر الشاعر (14 عاما)، والشاب عدي محمد العمور (26 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأضافت مصادر أمنية، بان قوات الاحتلال سلّمت المواطن موسى محمد العمور بلاغا، لمراجعة مخابراتها.
ومن أريحا اعتقلت قوات
الاحتلال الأسيرين المحررين
خالد عز الدين أبو ديه، وعدي خليل سعيد كمال، بعد دهم وتفتيش منزليهما.
في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين خلال اقتحامها بلدة سلواد وقرية المغير، شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود ماهر ثلجي (22 عاما) من سلواد، ووسيم أحمد النعسان (19 عاما) من المغير، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، محطة محروقات في المغير واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.
ومن الخليل اعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين من المحافظة .
وذكرت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال اعتقلت
الشقيقين
محمد وإبراهيم وليد صبارنة (18،17 عاما)
من بيت أمر شمالا، وخالد أحمد أبو تركي، ومحمد إبراهيم وزوز، ومحمد أبو حديد،
من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، بعد دهم وتفتيش منازلهم.
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