استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في ميثلون جنوب جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN -استشهد، صباح اليوم الاحد، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة ميثلون، جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت ميثلون وحاصرت منزل المواطن حسن علي حسن ربايعة (37 عاما)، وأطلقت وابلا من الرصاص باتجاه المنزل، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى الشاب ربايعة داخل المنزل المحاصر، واعتقلته، قبل ان يعلن عن استشهاد في وقت لاحق متأثرا بإصابته.

يذكر أن الشهيد ربايعة والد الشهيد الطفل علي ربايعة (15 عاما)، والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام ميثلون في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن قوات الاحتلال استولت على مركبة خلال اقتحامها ميثلون.