استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في ميثلون جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN -
استشهد، صباح اليوم الاحد، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة ميثلون، جنوب جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت ميثلون وحاصرت منزل المواطن حسن علي حسن ربايعة (37 عاما)، وأطلقت وابلا من الرصاص باتجاه المنزل، ما أدى إلى إصابته بجروح.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى الشاب ربايعة داخل المنزل المحاصر، واعتقلته، قبل ان يعلن عن استشهاد في وقت لاحق متأثرا بإصابته.
يذكر أن الشهيد ربايعة والد الشهيد الطفل علي ربايعة (15 عاما)، والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام ميثلون في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي.
وأشارت المصادر المحلية، إلى أن قوات الاحتلال استولت على مركبة خلال اقتحامها ميثلون.
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