الاتحاد الأوروبي يؤكد مرة أخرى موقفه الثابت بشأن سيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967

(MENAFN
) أكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى موقفه الثابت بشأن سيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، مشددًا على أنه لا يعترف بسيطرة إسرائيل على هذه المناطق, وجاء هذا التصريح ردًا على سؤالين حاسمين وجهتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، حيث تناولت هذه الأسئلة جوانب رئيسية للوضع الراهن في فلسطين.
كذلك كان السؤال الأول، الذي طرحته لين بونلين، رئيسة لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان
الأوروبي، يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024, وقد اعتبرت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني وفقًا للقانون الدولي، وأكدت على التزام الدول بعدم المشاركة في المعاملات الاقتصادية أو التجارية مع المستوطنات في الأراضي المحتلة, وأبرز المفوض الأوروبي ماروش شيفكو استبعاد الاتحاد الأوروبي للسلع المنتجة في المستوطنات من تفضيلاته التجارية، وأشار إلى أن المناقشات جارية داخل المجلس بشأن تداعيات الرأي الاستشاري والخطوات المستقبلية اللازمة لتعزيز احترام القانون الدولي.
وأما السؤال الثاني، المتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، فقد ردت عليه نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كابا كلاس، حيث أكدت التزام الاتحاد بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة في حماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني, كما أوضحت كلاس أن قرارات فرض العقوبات أو قيود على صادرات الأسلحة تقع ضمن صلاحيات الدول الأعضاء في الاتحاد والمجلس، لكنها أشارت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد بالفعل لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين, وقد رحبت بعثة فلسطين بهذه الردود، معتبرة إياها خطوة إلى الأمام، وأعربت عن عزمها الاستمرار في العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
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