المفرق تنعى الرائد أمجد الخالدي بعد صبر على الابتلاء لأكثر من 28 عاماً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى أهالي محافظة المفرق الرائد أمجد سعود الخالدي الذي انتقل إلى جوار ربه في مدينة الحسين الطبية .
وتعرض الرائد الخالدي لإصابة إثر رصاصة أٌطلقت من المهربين ،جعلته طريح الفراش منذ 28 سنة بعد ان أصيب بالشلل الرباعي.
وأشاد الأردنيون بصبر الخالدي على الابتلاء وحبه لوطنه الذي رافقه حتى الرمق الأخير ، رحم الله الفقيد الخالدي وأسكنه فسيح جناته
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