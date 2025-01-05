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المفرق تنعى الرائد أمجد الخالدي بعد صبر على الابتلاء لأكثر من 28 عاماً

1/5/2025 2:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى أهالي محافظة المفرق الرائد أمجد سعود الخالدي الذي انتقل إلى جوار ربه في مدينة الحسين الطبية .
وتعرض الرائد الخالدي لإصابة إثر رصاصة أٌطلقت من المهربين ،جعلته طريح الفراش منذ 28 سنة بعد ان أصيب بالشلل الرباعي.
وأشاد الأردنيون بصبر الخالدي على الابتلاء وحبه لوطنه الذي رافقه حتى الرمق الأخير ، رحم الله الفقيد الخالدي وأسكنه فسيح جناته









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