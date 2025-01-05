إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد

إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد
التاريخ
1/5/2025 2:08:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين، اليوم الأحد،53.7 دينارا للبيع للمواطنين، 51.7 دينارا للشراء منهم، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18و24 على التوالي: 47.7 دينارا للبيع للمواطنين، 44.2 دينارا للشراء منهم، و61.7 دينارا للبيع للمواطنين، 59.3 دينارا للشراء منهم.
وتاليا التسعيرة:
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