رئيس الوزراء يسلم مساكن لأسر عفيفة في منطقة الكرامة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، جولة ميدانية من لواء الشونة الجنوبية.
وسلم رئيس الوزراء خلال زيارته مساكن لأسر عفيفة في منطقة الكرامة، معبرا عن تقديره للمتبرع الكريم الذي تكفل بإنشائها.
كما وجه بتأهيل الطريق الذي يخدم المساكن وإنارته، وتزويدها بوحدات للطاقة الشمسية، وإنشاء حديقة وملعب للأطفال.
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