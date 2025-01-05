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رئيس الوزراء يسلم مساكن لأسر عفيفة في منطقة الكرامة

1/5/2025 2:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، جولة ميدانية من لواء الشونة الجنوبية.

وسلم رئيس الوزراء خلال زيارته مساكن لأسر عفيفة في منطقة الكرامة، معبرا عن تقديره للمتبرع الكريم الذي تكفل بإنشائها.

كما وجه بتأهيل الطريق الذي يخدم المساكن وإنارته، وتزويدها بوحدات للطاقة الشمسية، وإنشاء حديقة وملعب للأطفال.

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