الصراع بين إسرائيل وحماس يستمر في التصاعد

(MENAFN
) لقد تميز عام 2024 بالصراعات الواسعة، والتحولات السياسية، وزيادة المعاناة البشرية, استمر الصراع بين إسرائيل وحماس في التصاعد، حيث لقي أكثر من 44,500 فلسطيني حتفهم وتعرض نحو 60بالمئة من مباني غزة للتدمير بحلول نوفمبر, وقد أدى هذا الصراع إلى تفاقم التوترات الإقليمية، ما أسفر عن اشتباكات بالوكالة بين إيران وإسرائيل، وازدياد العداء بين إسرائيل وحزب الله, في الوقت نفسه، لا يزال الوضع في سوريا غير مستقر بعد سقوط نظام بشار الأسد، فيما تواصل الأعمال العسكرية الإسرائيلية إثارة الاضطرابات في المنطقة.
كذلك لا يزال الصراع في أوكرانيا مستمراً، حيث خسرت أوكرانيا العديد من المكاسب الإقليمية رغم بعض النجاحات التي تحققت في وقت سابق من العام, وتستمر تكاليف الحرب في الارتفاع بالنسبة لروسيا وأوكرانيا على حد سواء، مع ارتفاع أعداد القتلى من الجانبين, في خضم هذه الصراعات، كان عام 2024 عاماً انتخابياً استثنائياً، حيث جرت انتخابات في أكثر من 60 دولة، بما في ذلك دول كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند, عززت القوى اليمينية مكانتها بشكل كبير، مع لعب منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك دوراً أكبر من أي وقت مضى في تشكيل الحملات, أدى هذا الاتجاه إلى تحول ملحوظ نحو اليمين في أوروبا، حيث اكتسبت بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة السلطة، فيما بدأ الشباب في دعم هذه الحركات بشكل متزايد.
وفي أوروبا، تم إعادة إحياء قضية الهجرة مع تزايد عدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة، مما أدى إلى زيادة المشاعر المعادية للهجرة, اعتمدت الحكومات سياسات هجرة أكثر تقييداً استجابة لزيادة دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للهجرة, إن حالة الهلع المتزايدة بشأن الهجرة، التي تذكر بأزمة 2015، تبرز التحديات المستمرة التي يواجهها القادة الأوروبيون.
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