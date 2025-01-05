المجتمع الإسرائيلي يفشل في إجراء فحص جاد لأفعاله

(MENAFN
) على الرغم من تأثير الحرب الهائل، بما في ذلك مقتل عشرات الآلاف، فإن المجتمع الإسرائيلي فشل في إجراء فحص جاد لأفعاله, في الواقع، كانت استجابة إسرائيل لقرار المحكمة الجنائية الدولية(أي سي سي) إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة، مصحوبة بالإنكار والتوجيه اللوم ضد المحكمة نفسها, سارعت وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل إلى رفض نتائج المحكمة الجنائية الدولية واقترحت تشكيل لجنة محلية للتحقيق من أجل تجنب التحقيق الدولي, وكان من المفترض أن يكون المجتمع الذي يقدر السلوك الأخلاقي أو حتى سمعته قد بدأ بالفعل عملية فحص ذاتي، خاصة بعد تجاهل وجهات النظر النقدية تجاه أفعال إسرائيل في غزة, على الأقل، كان من المتوقع أن يؤدي قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى إعادة التفكير في "خطة الجنرالات" لغزة، التي يتهمها القرار بالتماشي مع الجرائم التي تم تحديدها من قبل المحكمة, من النادر أن ينكر المشتبه فيه التهم الموجهة إليه بينما يواصل تنفيذ الأفعال المزعومة في نفس الوقت, بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض أن يؤدي الاعتراف العام من رئيس الأركان السابق موشيه يعالون بالتطهير العرقي في غزة إلى إشعال مناقشة جادة، ولكن بدلاً من ذلك، واجه رد فعل عنيف.
كما ان انتقادات مقالتي الأخيرة "أكثر جيوش العالم أخلاقية، ألف مرة أكثر أمريكية" (التي نشرت في 22 نوفمبر في هآرتس) تعكس هذا الإنكار, كانت حجتي أن الأفعال العسكرية الإسرائيلية في غزة كان من الممكن أن يتم ردعها لولا عدم القدرة على الاستفادة من الشرعية الدولية لإلحاق الضرر بالمدنيين في غزة وبالتالي تقليل الخطر على جنود الجيش الإسرائيلي قد تم تجاهلها بشكل كبير، مع تحويل التركيز إلى سوء فهم للأرقام التي قدمتها, لقد جادلت بأن رفع القيود التي كانت موجودة في الماضي قد سمح لإسرائيل باستهداف المباني السكنية بشكل مكثف من أجل القضاء على أفراد من حركة حماس المتواجدين فيها، وبالتالي خلق "مناطق إبادة" حيث يُعتبر أي شخص يدخلها هدفًا مشروعًا، حتى وإن كان مدنيًا, وهذه التكتيك يقلل من تقدير الخطر على الجنود الإسرائيليين أثناء المعركة البرية, لقد كان المعضلة الأخلاقية التي طرحتها حول موازنة سلامة الجنود مع حماية المدنيين من القضايا المركزية في القانون الدولي, الأرقام وحدها لا تعكس القصة كاملة؛ فهي نتيجة الاستراتيجية العسكرية، وليست خرقًا للنظام من قبل الجنود.
كذلك تعرضت المقالة لاتهامات بتقليل عدد القتلى الإسرائيليين, تم اقتراح أنني أرغب في رؤية مزيد من الجنود القتلى، وهو ما يشوه موقفي, كان من المفترض أن يستمر النقاش حول المعضلة الأخلاقية المتعلقة بمدى تعريض حياة الجنود للخطر لتجنب الإضرار بالمدنيين الأبرياء، خاصة بعد عملية "الجرف الصامد" في 2014, بدلاً من ذلك، فإن الحرب الحالية تعكس اتجاهًا خطيرًا نحو "صفر مخاطر" للجنود، مما يؤدي إلى استخدام غير محكوم للقوة وعدم احترام الحصانة المدنية, لقد ساهمت هذه العقلية في وقوع حوادث مأساوية، مثل مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة، وهو حادث كان من الممكن تجنبه إذا تم اتخاذ المخاطر المعقولة.
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