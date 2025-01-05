قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر الأونروا من العمل في المناطق التي تحت سيطرتها يدخل حيز التنفيذ

(MENAFN
) في نهاية يناير، سيدخل قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في المناطق التي تحت سيطرتها حيز التنفيذ، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر الماضي, وقد اتهمت الحكومة الإسرائيلية موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023, ونتيجة لذلك، سيتم إجبار الأونروا على إغلاق مكاتبها وحساباتها البنكية في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية, تأسست الأونروا في عام 1949 بعد النكبة الفلسطينية عام 1948، ومنذ ذلك الحين تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين, حالياً، تخدم الأونروا حوالي 5, 9 مليون فلسطيني في خمس مناطق: قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا ولبنان.
وقد حذرت الأونروا من أن قرار الكنيست سيمنعها من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعتبر جزءاً من جهد أوسع من إسرائيل لمحو التاريخ والهوية الفلسطينية, كما شددت الوكالة على أن عملها لا يمكن استبداله بأي وكالة أخرى من وكالات الأمم المتحدة، وأنه من الضروري وجود دولة فلسطينية فاعلة لمعالجة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين عبر الجهود السياسية والدبلوماسية, ومنذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، تسببت العنف في دمار واسع النطاق، حيث لقي أكثر من 154,000 فلسطيني حتفهم أو أصيبوا، العديد منهم من النساء والأطفال, وقد كانت الأونروا شريان حياة لملايين الفلسطينيين المهجرين والمتألمين، حيث قدمت مساعدات إنسانية حيوية، ورعاية صحية، وتعليمًا، وخدمات اجتماعية أخرى, في غزة، على سبيل المثال، قدمت الوكالة ملايين الاستشارات الطبية، ومساعدات غذائية، وقدمت أيضًا الدعم النفسي، والتطعيمات، والمأوى للنازحين.
في حين تُعلم مدارس الأونروا في غزة والضفة الغربية مئات الآلاف من الأطفال، وتخدم منشآتها الصحية اللاجئين المحتاجين, على الرغم من استمرار النزاع والتحديات التي تواجهها الوكالة، فإن التزامها بدعم اللاجئين الفلسطينيين لا يزال ثابتًا, ومع ذلك، فإن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة لإغلاق عملياتها تجعل مستقبل هذه الخدمات الأساسية غير مؤكد.
MENAFN05012025000045015687ID1109055599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.