المدفعية الإسرائيلية تقصف إحدى البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
) قصفت المدفعية الإسرائيلية إحدى البلدات في جنوب لبنان وتقدمت إلى أخرى، بينما أفادت مصادر أمنية للاحتلال أن توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة غير محدد ويعتمد على تطورات الوضع, وذكرت الوكالة اللبنانية أن القوات الإسرائيلية استهدفت المنطقة المحيطة بمجمع الإمام الصدر الرياضي بالقرب من ميس الجبل بالقصف المدفعي، بينما دخلت دبابات وجرافة عسكرية بلدة مارون الراس وحي عقبة مارون في مدينة بنت جبيل في محافظة النبطية جنوب لبنان, وبالإضافة إلى ذلك، تقدمت قوة عسكرية إسرائيلية نحو بلدة برج الملوك في منطقة مرجعيون، حيث أقامت حواجز على الطرق باستخدام الأسلاك الشائكة, وتأتي هذه الاقتحامات على الرغم من وجود وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر، الذي انتهكته القوات الإسرائيلية، مستمرة في احتلال عدة بلدات وقرى لبنانية.
كذلك أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبليجاريتش، أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار لتمكين العائلات من العودة إلى منازلها ولتمكين وصول المساعدات إلى المحتاجين, وقالت مصادر أمنية إسرائيلية وفقًا لقناة 12 إن موعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان يعتمد على الوضع الحالي على الأرض, وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال قد أبلغ واشنطن بأن أي انسحاب مرتبط بالوضع, ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستواصل وجودها العسكري في المنطقة بعد فترة الـ60 يومًا المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أفادت تقارير أخرى بأن إسرائيل تخطط لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لن تسمح للسكان في القرى القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم، وقد لا تنسحب من لبنان كما تم الاتفاق عليه, ويعزى تأخير الانسحاب إلى بطء نشر الجيش اللبناني ومحاولات حزب الله لإعادة تنظيم نفسه في المنطقة, ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق، مع نشر الجيش اللبناني والقوات الأمنية على الحدود والمنطقة الجنوبية, فقط القوات اللبنانية ستكون الوحيدة المسموح لها بحمل الأسلحة في الجنوب, ومع ذلك، ومنذ توقيع الاتفاق، تم تسجيل 353 انتهاكًا من قبل القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة 38 آخرين، وفقًا للبيانات الرسمية اللبنانية.
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