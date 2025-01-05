41 فلسطينيًا يقتلون

(MENAFN
) مع دخول العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة شهرها الرابع، قُتل 41 فلسطينيًا منذ فجر أمس الموافق 4يناير، منهم 27 في شمال قطاع غزة, وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانًا كثيفة على المنازل في منطقتي سفتاوي والطوام في الشمال, وأفادت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 59 فلسطينيًا وإصابة 273 آخرين خلال 24 ساعة، ليصل عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45,717 شهيدًا وعدد المصابين إلى 108,856.
كما أفادت قناة الأقصى الفضائية أن المركبات العسكرية الإسرائيلية واصلت تقدمها شرق دير البلح ومخيم البريج في وسط قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، تحت قصف
مدفعي ونيران كثيفة من الدبابات والطائرات الهليكوبتر, وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشهداء من قصف إسرائيلي على منزل في منطقة المواصلات غرب خان يونس إلى 3 شهداء, وفي رفح، قُتل فلسطينيان في غارة جوية، بينما قُتل فلسطيني آخر في شمال قطاع غزة نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي, كما سقطت عدة إصابات في جباليا، حيث قتل شهيد وأصيب آخرون.
وعلاوة على ذلك، تواصل إسرائيل هجماتها على المستشفيات في شمال غزة، مما حرَم أكثر من 40,000 فلسطيني من الرعاية الصحية, وانتقد مكتب الإعلام الحكومي في غزة صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيال تدمير المنشآت الطبية, واتهم القيادي في حماس، باسم نعيم، إسرائيل بالكذب بشأن وجود مسلحين في المستشفيات لتبرير استهداف القطاع الصحي في غزة, ومنذ الخامس من أكتوبر 2024، شهدت مناطق شمال قطاع غزة دمارًا هائلًا، حيث قُتل حوالي 4,000 فلسطيني وتشرّد عشرات الآلاف, كما قامت القوات الإسرائيلية بتسوية المناطق السكنية بالأرض، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية والمقرات الإنسانية، مما أدى إلى توقفها بالكامل, وعلى الرغم من هذه التحديات، رفض حوالي 70,000 فلسطيني في الشمال مغادرة منازلهم، في وقت تحاول فيه القوات الإسرائيلية تهجير السكان المتبقين قسرًا.
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