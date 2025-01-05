وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استئناف المفاوضات المباشرة مع حماس في قطر بشأن الإفراج عن المعتقلين في غزة

(MENAFN
) أكد وزير
جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم السبت الموافق 4يناير، استئناف المفاوضات المباشرة مع حماس في قطر بشأن الإفراج عن المعتقلين
في غزة, وأفاد مكتب كاتس في بيان له بأن عائلة المعتقل لاري ألباج، الذي ظهر في فيديو سابق من قبل حماس، تم إبلاغهم بأن المفاوضات مستمرة، وأن الوفد الإسرائيلي غادر إلى قطر يوم الجمعة, كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
قد أصدر تعليمات واضحة لاستمرار المفاوضات.
كما نشرت حماس فيديو جديد يظهر فيه المعتقل لاري ألباج البالغ من العمر 19 عامًا، حيث قالت فيه إن بقائها على قيد الحياة مرهون بانسحاب الجيش الإسرائيلي, وأضافت ألباج أن المعتقلين مثلها ليسوا من أولويات الحكومة أو الجيش الإسرائيلي, وأفادت قناة "13" الإسرائيلية بأن إسرائيل في انتظار رد حماس، وأن نتنياهو قد منح الوفد الإسرائيلي تفويضًا كافيًا في الدوحة, وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الوسطاء يعملون على إيجاد حلول، حيث تطلب إسرائيل قائمة بالمعتقلين الإسرائيليين الأحياء.
ومن جانبها، وصفت حماس المفاوضات بأنها "جادة وإيجابية"، مشيرة إلى أهمية وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني في ظل الهجمات التي تمارسها القوات الإسرائيلية.
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