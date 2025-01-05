برنامج "لكل القدرات"، التابع لمؤسسة قطر، والاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ينظمان مسابقة في السباحة

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 2 يناير 2025: استضاف برنامج "لكل القدرات"، التابع لمؤسسة قطر، بالتعاون مع الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، أول مسابقة سباحة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسة قطر.
شهدت هذه المسابقة الافتتاحية، التي أقيمت في مؤسسة قطر، مشاركة 62 سبّاحًا من برنامج "لكل القدرات"، الذي يقدم العديد من الأنشطة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة من مختلف الأعمار. وقد وفرت الفعالية منصة مميزة للمشاركين لإبراز قدراتهم في بيئة داعمة وتنافسية، ما يعكس التزام مؤسسة قطر بتعزيز الشمولية وتشجيع النمو الشخصي.
وفي هذا الصدد، قالت روديسا كومندادور، مدربة رياضة في برنامج "لكل القدرات"، إن "المشاركة في المسابقات لا تُعزز المهارات التقنية والمعرفية للرياضيين فحسب، بل تساهم أيضًا في تطويرهم الاجتماعي والشخصي". وأوضحت: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لجميع المشاركين في برنامج "لكل القدرات" وتوفير المزيد من الفرص التي تساعدهم على تحقيق التميز في المستقبل."
وأضافت كومندادور: "يهدف برنامج "لكل القدرات" إلى تعزيز حركة الوصول الشامل في جميع الرياضات. نحن نوفر فرصًا تنافسية، ونستضيف البطولات، وننظم السباقات. كما نقوم بتطوير برامج تدريب المدربين ودمجنا متطوعين لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطتنا الرياضية، بهدف تأهيل مدربين متخصصين لتلبية احتياجاتهم في مختلف الأنشطة."
علاوةً على رياضة السباحة، يقدم برنامج "لكل القدرات" فصولًا في كرة القدم ومخيّمات متخصصة، ويعمل بمعية شركائه على إطلاق المزيد من المبادرات والأنشطة. وتشمل خطط البرنامج الرامية لتوسيع عرضه الرياضي كرة السلة والجولف والعلاج بالخيول، بالإضافة إلى برنامج متخصص في الحرف اليدوية الحسية. كما يستعد البرنامج لاستضافة مسابقة وطنية في اليوم الرياضي للدولة لعام 2025، من خلال فسح المجال لعدد من الأندية في قطر لتسجيل سباحيها.
وأردفت كومندادور، بالقول: "تعتبر هذه المسابقة في السباحة مجرد بداية، ذلك أنه مع استمرارنا في التوسع، نلتزم بتقديم المزيد من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للتميز في المجال الرياضي، سواء على المستوى التنافسي أو الترفيهي."
من خلال التوسع المستمر والتزامه بتعزيز الوصول الشامل، يسهم برنامج "لكل القدرات" في إنشاء مساحة يمكن للجميع من خلالها تحقيق النجاح، والنمو وبناء العلاقات. مؤخرًا، جرى توسيع نطاق خدماته لتصبح الفصول تُقام مرتين أسبوعيًا في الخور والوكرة، إلى جانب الجدول اليومي لمدة ستة أيام أسبوعيًا في المدينة التعليمية.
برنامج "لكل القدرات"، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، يلتزم بتعزيز الشمولية في الرياضة وتوفير الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. للتسجيل في فصوله الرياضية، أو للحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ....
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