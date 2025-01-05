عدم استقرار جوي يؤثر على الأردن مساء الأحد

MENAFN - Khaberni) خبرني - يكون الطقس اليوم الأحد، باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ومائلا قليلاً للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل باذن الله زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة.

وتكون الامطار لفترات محدودة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد، ومع ساعات الليل يتوقع ان تمتد زخات الامطار لتشمل اجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ولاسيما في مناطق البادية، ومن خطر جريان السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها العقبة.

وتبقى المملكة الاثنين، ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل باذن الله زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ومع ساعات المساء يميل الطقس للاستقرار وتتناقص كميات الغيوم.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردا في اغلب المناطق ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

كما ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق ولطيفا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 5، وفي مرتفعات الشراة 18 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 4 وفي مناطق السهول 16 - 7، وفي الأغوار الشمالية 21 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 10، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 10 درجات مئوية.