عدم استقرار جوي يؤثر على الأردن مساء الأحد

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- Khaberni) خبرني - يكون الطقس اليوم الأحد، باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ومائلا قليلاً للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل باذن الله زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة.
وتكون الامطار لفترات محدودة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد، ومع ساعات الليل يتوقع ان تمتد زخات الامطار لتشمل اجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ولاسيما في مناطق البادية، ومن خطر جريان السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها العقبة.
وتبقى المملكة الاثنين، ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل باذن الله زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ومع ساعات المساء يميل الطقس للاستقرار وتتناقص كميات الغيوم.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردا في اغلب المناطق ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
كما ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق ولطيفا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 5، وفي مرتفعات الشراة 18 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 4 وفي مناطق السهول 16 - 7، وفي الأغوار الشمالية 21 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 10، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 10 درجات مئوية.
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