لورنزو موسيتي ينضم إلى قائمة اسيكس العالمية للرياضيي

(MENAFN
- Tishtash) 2 يناير 2025 - دبي، الإمارات العربية المتحدة] – تفخر اسيكس بالإعلان عن توقيع الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية والمصنف 17 عالميًا حاليًا، لورنزو موسيتي على قائمتها العالمية لرياضيي التنس باتفاق متعدد السنوات. بعد الوصول للدور نصف النهائي من موسم الملاعب العشبية لبطولة جراند سلام الكبرى 2024، وتصنيفه المتقدم بالمرتبة رقم 15 في التصنيف العالمي، من المقرر أن يكون لموسيتي تأثيرًا كبيرًا كأحدث إضافة إلى قائمة أسيكس العالمية للتنس، استعدادًا لموسم 2025 المثير وما بعده.
يشتهر موسيتي بأسلوب لعبه المميز وتحركاته القوية والسريعة على جانبي الملعب، مما يتطلب أحذية توفر دعمًا قويًا وثابتًا للضربات، والراحة أثناء المباريات. تم تصميم حذاء التنس GEL - RESOLUTION™ لتلبية هذه المتطلبات، بما يتماشى بسلاسة مع احتياجات أدائه.
صرح ميتسويوكي توميناغا، رئيس اسيكس ومدير عملياتها قائلا "يسعدنا الترحيب بلورنزو موسيتي في عائلة اسيكس". وأضاف "ينضم لورنزو إلى أسيكس بعد أفضل موسم له حتى الآن في عام 2024 – بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولات جراند سلام وفوزه بالميدالية البرونزية الأولمبية، وحصوله على لقب كأس ديفيز مع المنتخب الإيطالي. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستمهد الطريق لنجاح أكبر في السنوات القادمة".
قال لورنزو موسيتي: "أنا متحمس كثيرًا للانضمام إلى عائلة اسيكس، وهي علامة تجارية لطالما سمعت أنها واحدة من أكبر العلامات التجارية في التنس". "تشتهر أحذية التنس الخاصة بهم بالأداء العالي والراحة. ولا تكتفي بالاهتمام بالأداء في الملاعب فقط، فهي علامة تجارية تؤمن بقوة الرياضة لرفع مستوى العقل، فضلًا عن دعمها للرياضيين في نجاحاتهم وفي فترات عدم توفيقهم على حد سواء، وهذا مهم كثيرًا بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية. أنا فخور بأن أكون الآن جزءًا من علامة تجارية تلهم الرياضيين مثلي للنمو جسديًا وعقليًا".
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