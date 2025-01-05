ثورة في معايير تقييم القيادة على الطرق الوعرة: شركة GWM تستضيف قمة الإعلام العربي-الصيني للسيارات في ليوا

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(ARAB NEWSWIRE) - Baoding, China في 25 ديسمبر 2024، أصبحت صحراء ليوا، في قلب دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركزًا للابتكار في عالم السيارات. حيث استضافت شركة جريت وول موتور (GWM) قمة الإعلام العربي-الصيني للسيارات، التي جذبت عددًا كبيرًا من الصحفيين والخبراء المرموقين في مجال السيارات، المتحمسين لاستكشاف أحدث تطورات GWM في مجال القيادة على الطرق الوعرة في الشرق الأوسط منذ أول ظهور لها في شارع هوك بالصين.
بدأت القمة بعرض تقديمي لنظام GWM الثوري لتصنيف القيادة على الطرق الوعرة. وصرّح كبير المهندسين قائلاً: "إن معايير تقييم القيادة على الطرق الوعرة الخاصة بشركة GWM لا تكرر ما تقدمه المنافسة في هذا المجال، بل تعكس تعمقًا في كيفية إعادة تشكيل الذكاء والتكنولوجيا لهذا القطاع. تهدف هذه المعايير إلى مساعدة المستخدمين على فهم مستويات المخاطر المختلفة في سيناريوهات القيادة على الطرق الوعرة واختيار الأدوات المناسبة." كما تم التطرق إلى تجربة القيادة المتدرجة التي تتراوح بين المبتدئين والمحترفين في مواجهة التضاريس المختلفة، مما أوضح رؤية GWM لجعل القيادة على الطرق الوعرة متاحة للجميع.
بعد ذلك، تم استعراض إصدار TANK 500 Hi4 Z المزود بأحدث منصة هجينة من GWM، Hi4-Z. بينما انطلق بقوة عبر كثبان صحراء المرعب المتموجة، شاهد الجمهور الموجود على أرض الحدث أداءه المذهل بقوة تصل إلى 715 كيلوواط وذكاء تقني متطور. خضعت السيارة لاختبارات التعرف على التضاريس والتكيف الفوري، وأثبتت كفاءتها بجدارة.
ثم تلا ذلك مناقشات حول الركائز الأساسية لمفهوم "القيادة على الطرق الوعرة الحديثة". وكانت تكامل التكنولوجيا الذكية أحد الموضوعات الساخنة، حيث أثارت ميزات مثل أنظمة القيادة المعززة بالذكاء الاصطناعي اهتمام الجميع. وتم أيضًا تحليل نظام تصنيف القيادة على الطرق الوعرة، الذي يصنّف الأداء ضمن أربعة أبعاد واضحة: قابلية المرور الهندسية، ونقل القوة، والتحقق من الأداء أثناء القيادة، والسلامة والموثوقية، والتكوين الهيكلي. يتضمن النظام 20 معيارًا لاختبار الأداء و70 مؤشرًا دقيقًا، حيث يتم تخصيص أوزان لكل من هذه المؤشرات وفقًا لتأثيرها على أداء القيادة على الطرق الوعرة.
أضاف أحد الصحفيين العرب في مجال السيارات أن مفهوم "الإشباع العاطفي" لمستخدمي العصر الحديث على مستوى العالم، الذي يحوّل المركبات إلى رفقاء مغامرات، كان بالفعل مصدر إلهام كبير.
في أكتوبر الماضي، وخلال مؤتمر تكنولوجيا الخريف الخاص بـ TANK في شارع هوك بالصين، أحدثت شركة GWM ضجة كبيرة بإطلاق منصة Hi4-Z. في ذلك الحدث، تم الكشف عن تفاصيل هذه الهندسة الثورية التي ركزت على قدرات المسافات الطويلة، حيث تجاوز مدى القيادة الكهربائية النقية 200 كيلومتر. كما تم شرح التكامل الفريد بين ناقل الحركة المتغير باستمرار وناقل الحركة ثلاثي السرعات DHT، موضحًا كيف يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة.
وخلال القمة في ليوا، تخللت الفعاليات تجارب قيادة وعروض حية. حيث قاد الصحفيون مركبات GWM بأنفسهم، ليختبروا بشكل مباشر التوافق المثالي بين السيارات وتحديات الصحراء. أثبت نظام تصنيف القيادة على الطرق الوعرة قيمته، حيث سهل التعامل مع التضاريس المعقدة وجعل تجربة القيادة أكثر متعة وإثارة.
مع اقتراب اليوم من نهايته، امتلأت الأجواء بنقاشات حول مستقبل القيادة على الطرق الوعرة. كان التزام شركة GWM بتلبية احتياجات المستخدمين والابتكار واضحًا في كل تفاصيل القمة. لم تكن القمة مجرد استعراض للسيارات، بل كانت مغامرة مشتركة وبداية لعصر جديد في عالم القيادة على الطرق الوعرة. ومع ريادة GWM في هذا المجال، يبدو مستقبل القيادة العالمية على الطرق الوعرة مشرقًا ومليئًا بالإمكانات.
القيادة العالمية على الطرق الوعرة. مدعومة من GWM. اختبر مستقبل القيادة على الطرق الوعرة مع GWM.
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