افتتاح جراند لـ WEMART في الرياض: ريادة الموجة الآسيوية في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- EmailWire)
-- Riyadh (ARAB NEWSWIRE) تم افتتاح متجر ويمارت الرياض رسميًا في 28 ديسمبر 2024. يمتد المتجر على مساحة ضخمة تبلغ 6,000 متر مربع، ويعد هذا المشروع الرائد أكبر مبادرة في تاريخ WEMART، وهو تتويج لسنوات من التفاني في خدمة السوق. ومن خلال نموذجها الفريد "التسوق + منطقة الطعام"، يُتوقع لمتجر WEMART الرياض أن يصبح بوابة رئيسية للمستهلكين السعوديين للاستمتاع بثقافة آسيا الغنية.
مركز للمنتجات والمأكولات الآسيوية
في WEMART، يمكن للعملاء استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المميزة والمكونات الطازجة المستوردة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. وتجمع منطقة "WeAsian Food Court" بين جوهر المأكولات الآسيوية، حيث تقدم أطباقًا شهيرة مثل ال dim sum على الطريقة الهنغ كونغية، والحساء الحار من سيتشوان، والرامن الياباني، والبيبيمباب الكوري، وحساء توم يام التايلندي، مما يوفر طعمًا أصيلًا لآسيا لجميع الزوار.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة طعام راقية، يضم الطابق الأرضي للمول مطعم "LOONG" الفاخر الذي يقدم المأكولات الساخنة، بالإضافة إلى مطعم "Sizzle" المتخصص في الشواء الياباني والكوري الفاخر. هذه الإضافات توفر خيارات متنوعة ومثيرة للمشهد الطهي في المملكة العربية السعودية.
بناء سلسلة إمداد فعّالة لخدمة المملكة العربية السعودية
دعمًا لعمليات WEMART متعددة الأشكال في المملكة العربية السعودية، أنشأت الشركة مركزًا متطورًا للخدمات اللوجستية والتخزين في الدمام. مجهزًا بمنشآت تخزين باردة متقدمة وأس fleet مخصصة من الشاحنات المبردة، يضمن المركز إدارة سلسلة إمداد فعّالة مع الحفاظ على أعلى معايير جودة المنتجات.
من خلال شبكتها العالمية للمشتريات ومركز الدمام اللوجستي، تقوم WEMART بتوريد مجموعة واسعة من المنتجات من عشرات البلدان، مما يتيح توزيعًا سريعًا عبر المملكة العربية السعودية. وهذا يضمن للمستهلكين تجربة تسوق سلسة ومريحة وغنية.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ العلامة التجارية لمنتجات WEMART الطازجة بالجملة، "FreshJoy"، عملياتها في الدمام، حيث تقدم خدمات الشراء بالجملة بشكل فعال وموثوق للأعمال التجارية والمطاعم، مما يعزز الدعم اللوجستي في المنطقة.
أكبر مزرعة بيئية خضراء في الشرق الأوسط
تقع مزرعة WEMART البيئية الخضراء على بُعد 95 كيلومترًا من الرياض، وتغطي مساحة شاسعة تبلغ 230,000 متر مربع. تُروى المزرعة بمياه غير ملوثة تُستخرج من عمق 280 مترًا، ويتم زراعتها باستخدام أسمدة عضوية 100%، مما يضمن إنتاج خضروات طازجة خالية من المواد الكيميائية.
من المزرعة إلى المائدة، تضمن WEMART أن كل منتج يعكس الطعم الأصيل للطبيعة—طازجًا وصحيًا وطبيعيًا. هذا الالتزام بالاستدامة والنقاء يجلب جوهر البساطة الريفية إلى الأسر السعودية، ويغني الحياة من خلال اتصال حقيقي بالطبيعة.
وضع الاتجاهات وتعريف أساليب الحياة الجديدة
مع الافتتاح الكبير لمتجر WEMART الرياض، أصبح لدى المستهلكين السعوديين الآن الفرصة للغمر في تجربة تسوق وتناول طعام شاملة من آسيا كما لم يحدث من قبل. هذه المبادرة تتجاوز الابتكار التجاري—إنها احتفال بتبادل الثقافات.
من المتوقع أن يصبح متجر WEMART الرياض مركزًا رئيسيًا للمنتجات والمأكولات الآسيوية في المملكة العربية السعودية، مقدمًا تجربة تسوق وطعام متميزة، مع إضافة حيوية جديدة إلى الثقافة المتنوعة في البلاد. سواء من خلال التسوق أو استكشاف المأكولات أو السعي نحو أسلوب حياة أكثر صحة وبيئية، تقدم WEMART للمستهلكين السعوديين خيارات جديدة ومثيرة، مما يمهد الطريق لمدينة الرياض أكثر إشراقًا وحيوية.
لمزيد من المعلومات، انتقل إلى wemart.com.
إصدار هذا البيان الصحفي من خلال Arab Newswire – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعه بواسطة EmailWire™ – خدمة الأخبار العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية بنتائج™ مضمونة.
MENAFN05012025003267001793ID1109055448